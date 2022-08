Hermosa- Georgina Palacios mostró el avance de su segundo embarazo (+Foto)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas, la querida actriz y animadora venezolana , Georgina Palacios hizo uso de sus redes sociales y mostró el abultado vientre de embarazo de su segundo hijo con el cantante criollo, Gabriel Parisi. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla publicó un par de fotos en donde se mostró desde una sesión de fotos em la ciudad de Miami, Florida en donde mostró lo abultado de su vientre entrando en el cuarto mes de gestación.

En la descripción del post fue en donde comentó las siguientes palabras: « Mi rayito de Sol el que me saca sonrisas aunque aún no pueda verlo, el que me alegra el día con cada patadita. Tu y tu hermano Tomás son mi mayor bendición, ilusión y motivo siempre para seguir. Aunque el día se ponga gris, tengo mis dos hermosos rayitos de sol para regalarme millones de sonrisas, gracias por existir ❤️🤗Foto de mi bella @ayanirysphoto y el Makeup fabuloso de mi @janemar_perezmakeup «.

Por otro lado, es importante destacar y hacer mención a que Palacios tuvo fuertes problemas de fertilidad para concebir a su primer hijo pero tal parece que ya pudo resolver ese problema y ahora está feliz, de encargo con su bebé.

