Hermano del padre Víquez es clave en el Cementazo

Entornointeligente.com /

El hermano del padre Mauricio Víquez sería una pieza clave en el caso del cemento chino. Así se desprende de la acusación elaborada por el Ministerio Público, de la que DIARIO EXTRA tiene una copia.

Se trata de Andrés Víquez, quien, según la hipótesis de la Fiscalía, habría instruido a varios funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR) para que se aprobara el crédito y se hicieran los desembolsos, a pesar de los supuestos incumplimientos en el plan de negocios del cliente (Sinocem).

De la acusación se extrae que era la persona de confianza del exgerente general de la entidad financiera, el fallecido Mario Barrenechea.

«Tiene un papel preponderante dada su intervención desde las fases previas a la aprobación del crédito, durante el desarrollo del mismo y en la aprobación del crédito durante el desarrollo del mismo y la renovación de la línea», se extrae del documento.

Para ese entonces Víquez era el subgerente de Banca Mayorista y fue designado para la tramitación del crédito de $20 millones a favor de la empresa Sinocem, propiedad del importador Juan Carlos Bolaños.

Lo que la Fiscalía le achaca es que supuestamente se valió de su puesto y funciones para facilitar la distracción de fondos públicos, que tenía bajo su custodia y administración, para que subalternos rindieran informes técnicos favorables.

La Fiscalía apela a supuestas comunicaciones en las que funcionarios del BCR harían referencia a que dijeron al cliente que algo técnicamente no se podía hacer, pero este insistía en que ya había hablado con Víquez.

Apuntan además a un trato diferenciado y del más alto nivel para Sinocem. «Esta situación llevó a ejecutivas y a analistas a documentar lo que sucedía… tal material permite efectivamente sustentar la dualidad del crédito en el tanto el expediente de Sinocem dentro del banco mostraba un panorama cuando la realidad es otra», añade el texto del Ministerio Público.

Se refieren a presuntas acciones que se habrían avalado y al parecer iban en contra de lo aprobado por el Comité de Crédito. Específicamente hay un apartado que se refiere a ¢3.000 millones.

Otra de las tesis del Ministerio Público es que la operación se habría convertido en un préstamo para capital de trabajo de la empresa, cuando se otorgó para la compra de cemento.

No obstante, la Fiscalía deja entrever que Víquez habría recibido órdenes de Barrenechea y Paola Mora, presidenta ejecutiva del BCR. Establece el texto que evidentemente el área comercial tenía una reiterada posición de no girar más recursos a la empresa.

«Sinocem se encontraba incumpliendo el plan de inversión de las líneas de crédito, puesto que no había vendido lo necesario para cubrir la deuda, no presentaba informes que requería el banco y no había ingresos de cemento con base en los giros de crédito», dice la acusación.

Bolaños insiste en que este caso es un montaje del Ministerio Público y que siempre se mantuvo al día en la operación de crédito, cumpliendo con las condiciones estipuladas por el banco. Por su parte, Víquez hasta ahora no da declaraciones públicas sobre su situación.

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Martes 19 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com