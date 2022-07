Hermano de Ricky Martin asegura que un sobrino es quien acusó al cantante de violencia doméstica

Entornointeligente.com /

Continúa la polémica respecto a las acusaciones de violencia doméstica en contra de Ricky Martin . El hecho salió a la luz el pasado fin de semana, luego de que autoridades de Puerto Rico emitieran una orden de restricción en contra del cantante .

La orden judicial fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud de un denunciante cuya identidad no fue revelada por tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

«Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado «, sostuvo el equipo legal del artista.

Por su parte, el propio intérprete calificó las acusaciones como «totalmente falsas» y agregó que «enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza».

Un medio puertorriqueño reveló que el denunciante sería uno de los sobrinos de Ricky Martin, versión que confirmó Eric, hermano del cantante . Asimismo, insinuó que el responsable de las acusaciones padece «problemas mentales» .

«En lugar de estar buscando quién causó el mal para castigarlo, deberían estar buscando quién causó el mal para rehabilitarl o», señaló Eric en un video. Y agregó:

«Como todo esto se riega viralmente, si alguien ha visto a mi sobrino querido, que lleva tiempo desaparecido de la familia … este es un mensaje para mi sobrino que su familia lo quiere en el alma, que tenga problemas mentales son otros 20 pesos «.

Asimismo, Eric defendió al artista asegurando que no todo el que se presume como víctima dice la verdad . «Siempre he dicho mucho cuidado con las órdenes de protección, porque no todo el que las usa está diciendo la verdad», indicó.

Según el periódico puertorriqueño El Vocero, la orden de protección contra Ricky Martin indica que las partes se relacionaron por siete meses y se separaron hace dos, pero el artista no ha aceptado esta separación .

El documento alega que el intérprete llama con frecuencia al demandante y ha merodeado incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones, por lo que «el peticionario teme por su seguridad».

