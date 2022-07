Hermanas carabobeñas Joselyn y Edymar Brea se despiden de Eugene (+ vídeos)

Entornointeligente.com /

Las hermanas Brea quedaron eliminadas en los 5.000 metros planos, en sus respectivas series; por lo que se despiden del Campeonato Mundial de Atletismo Eugene 2022, que se disputa en Oregon.

Joselyn y Edymar Brea se convirtieron en las primeras venezolanas y hermanas en competir en una misma prueba, aunque en heat diferente, ante las mejores del orbe; en lo que fue su debut en una cita de esta magnitud.

Las carabobeñas, venían de lograr bronce (Joselyn) y sexto (Edymar) puesto el 16 de julio en la prueba de biatlón, en los Juegos Mundiales de Birmingham (Alabama-EEUU), para convertirse también en las primeras hermanas en competir en la especialidad.

https://twitter.com/VzlaCdo/status/1550122069429350405

Hermanas Brea quedaron eliminadas… La doble campeona mundial en duatlón, Joselyn Brea cerró en el puesto 16 de su eliminatoria de los 5.000 metros, con tiempo de 15:45.75, para mejorar su marca personal.

Por su parte, Edymar, también cerró en la casilla 16 de su heat, con guarismo de 16:41.42, quedando sin opción.

Fue una prueba, donde reapareció la triple campeona mundial y doble olímpica en 800 metros, la surafricana Caster Semenya, de 31 años de edad, quien finalizó en el 13º lugar con un tiempo de 15 minutos y 46.12 segundos y quedó eliminada.

«Hacía mucho calor, no pude seguir el ritmo, he intentado aguantar todo lo que he podido. Pero esto es parte del juego» declaró Semenya.

«Es genial poder correr aquí. El simple hecho de poder terminar los 5.000 metros, para mí es una bendición», afirmó. «Estoy aprendiendo y dispuesta a aprender aún más», agregó.

https://twitter.com/i/status/1549923709208694785

Queda por competir Yoveinny Mota la velocista Yoveinny Mota llega en un buen momento en los 100 metros con vallas; con un registro de 12.87, mientras que ganó oro Valledupar.

La caraqueña tiene experiencia mundialista, pero en los 60 metros con vallas; donde logró terminar quinta en la final bajo techo en Belgrado, con tiempo de 8 segundos y 5 centésimas.

Mota participará en la ronda clasificatoria el sábado 23 de julio (2:20 pm, hora venezolana); mientras que de seguir en la contienda tendrá que fajarse, en la semifinal (8:10 pm) y la final (10:00 pm), ambas pautadas para el domingo 24.

Yoveinny Mota (D) cerrará participación criolla en Eugene 2022. (Foto: @diana_zacaria)

ACN/MAS

No deje de leer: Ganar o ganar es la consigna de la Vinotinto Femenina ante Argentina

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com