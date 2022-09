Hermana dejó el convento para ser modelo de OnlyFans y ahora gana miles de dólares

Entornointeligente.com /

Una mujer de Colombia abandonó su vida de monja para empezar a ganar miles de dólares a través de OnlyFans en donde crea contenido muy atrevido en donde puede llegar a involucrar su pasado religioso. La colombiana conocida como Yudy Pineda, siempre soñó desde muy pequeña en convertirse en una moja y entregarle su vida a Dios, a partir de los diez años, empezó su vida en el convento, en donde duró ocho años. «Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras», dijo la colombiana para una entrevista con la periodista Amaranta Hank.

No obstante, cuando la mujer cumplió 18 años, empezó a enamorarse de su profesor de catequesis y decidió darle un giro de 180 grados a su vida , por consiguiente, decidió abandonar el convento para dedicarse a otras cosas que no conocía.

Pineda consiguió un trabajo como promotora de una empresa, este fue uno de sus primeros trabajos fuera del convento, sin embargo, la mujer recibió la oportunidad de trabajar como «Camgirl», en lo que fue su primer acercamiento a la industria pornográfica y desde ese momento se ha dedicado a generar contenido para adultos, en donde puede llegar a generar miles de dólares.

«Al principio me sentía mal, pero ya no. Me siento súper bien cuando voy (a la iglesia). Siento mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando entro, trato de ir lo más decente que pueda. Tampoco falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a misa «, aseveró Pineda.

