«Herói de ficção? O Super-Homem, mas eu fazia-lhe um fato melhor»

A sua virtude preferida?

Falar das nossas virtudes pode parecer pretensioso, mas eu destacaria a capacidade de trabalho, nunca viro as costas a um desafio, e noutro plano, posso dizer com algum orgulho que fui virtuoso a construir a minha família com a Susana, tenho 3 filhos dos quais me orgulho muito.

A qualidade que mais aprecia num homem?

A honra. Sou um homem à antiga, a palavra conta.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Posso falar das qualidades da minha, um furacão a resolver problemas e a agarrar qualquer projeto, e uma mulher leoa a proteger aqueles de que gosta.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A autenticidade.

O seu principal defeito?

Fazer menos desporto do que devia.

A sua ocupação preferida?

No sofá, a ver os meus amigos jogarem à bola e ganharem.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Pôr-do-sol em Milfontes rodeado dos que gosto.

Um desgosto?

A perda de alguém importante na nossa família.

O que é que gostaria de ser?

Gosto do que faço, e do que sou, mas não me importava de jogar no Real Madrid.

Em que país gostaria de viver?

Não troco Portugal por nada.

A cor preferida?

Verde (kkkk).

A flor de que gosta?

Estrelícias, estão sempre no meu atelier .

O pássaro que prefere?

O leão voador, sou sportinguista ferrenho.

O autor preferido em prosa?

José Luís Peixot .

Poetas preferidos?

Herberto Helder.

O seu herói da ficção?

O Super-Homem, mas eu fazia-lhe um fato melhor.

Heroínas favoritas na ficção?

Cat Woman .

Os heróis da vida real?

Todos os que lutam para realizar os seus sonhos.

As heroínas históricas?

Joana d´Arc , pela coragem!

Os pintores preferidos?

Gosto muito de Van Gogh.

Compositores preferidos?

Mozart.

Os seus nomes preferidos?

Os nomes dos meus filhos.

O que detesta acima de tudo?

Falta de humildade e prepotência.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.

O feito militar que mais admira?

O meu juramento de bandeira (já sou dos poucos que foram à tropa).

O dom da natureza que gostaria de ter?

A força de um vulcão e a delicadeza de uma flor a desabrochar.

Como gostaria de morrer?

Eu gostaria acima de tudo de não morrer.

Estado de espírito atual?

Muito motivado para continuar a criar além da moda, nos últimos anos a marca Paulo Battista cresceu e alargou o portfólio de produtos, sempre associado a um Lifestyle sofisticado, glamoroso e hand made .

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Quando quem erra tem a humildade de assumir e pedir desculpa.

A sua divisa?

Nunca desistir.

