Herdeira improvável, mecânica de guerra e noiva apaixonada

Entornointeligente.com /

A 8 de maio de 1945, Isabel aparece na varanda do palácio de Buckingham, de uniforme, ao lado do pai e da mãe, os reis Jorge VI e Isabel, do primeiro-ministro, Winston Churchill, e da irmã, Margarida. A guerra acabara na Europa e lá em baixo a multidão celebrava em delírio, após anos de bombardeamentos e incerteza. Ao fim do dia, a sempre impetuosa Margarida sugeria irem ver a festa de mais perto. Os reis acederam e as duas irmãs lá foram, de braço dado, pelas ruas de Londres. Acompanhadas pela governanta Marion Crawford, as raparigas gritaram «queremos o rei!», enquanto caminhavam até Park Lane e de volta ao palácio. «Todos nos deixámos levar pelas ondas de felicidade e alívio», lembraria Isabel mais tarde.

Nascida de cesariana a 21 de abril de 1926, Isabel Alexandra Maria era a primeira filha do duque de York e de Isabel Bowes-Lyon. Terceira na linha de sucessão ao trono, tudo indicava no entanto que tanto o seu tio Eduardo, o príncipe de Gales, iria ter filhos, como os seus próprios pais ainda teriam um varão. Mas o destino não o quis assim. Eduardo subiu ao trono em 1936, mas menos de um ano depois abdicava para casar com a americana Wallis Simpson, uma mulher divorciada, pecado então inaceitável na rígida monarquia britânica. O irmão sucedeu-lhe, tornando a filha mais velha na nova herdeira do trono.

Isabel tinha dez anos quando a sua vida mudou. Para trás deixava a existência pacata na sua casa junto a Hyde Park, onde os companheiros de brincadeiras eram filhos dos médicos e empresários da vizinhança e membros da realeza. Também a educação de Isabel sofreu uma mudança radical. Até então, a jovem princesa estava entregue aos cuidados de Marion Crawford, a governanta francesa que os pais tinham encarregue de dar uma educação «decente», uma vez que a sua prioridade era dar às filhas «uma infância feliz, com muitas memórias agradáveis». Mais habituada a passar os tempos livres a brincar com os cães ou a andar a cavalo do que a fazer os trabalhos de casa, a menina que dizia querer casar com um camponês e ter uma quinta passou a ter aulas de História Constitucional com o vice-reitor de Eton, reforçando a ideia de que a monarquia tinha de se adaptar e falar diretamente aos súbditos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Isabel, Margarida e os pais à chegada à abertura do Royal Tournament em Londres.

© PLANET NEWS / AFP

Ao contrário dos monarcas que a precederam, Isabel conviveu de perto com o pai, «partilhando o seu sentido do dever e compromisso com uma vida de serviço público», escrevia a historiadora real Carolyn Harris em 2012, sublinhando que a proximidade entre os dois iria mais tarde marcar o reinado de Isabel II «que combinou o exemplo de dever e serviço público do pai com a sua visão inovadora da prática da monarquia constitucional».

Três anos depois da mudança para Buckingham, nova reviravolta: em 1939 começa a guerra. Isabel tem 14 anos. Margarida nove. O governo não tardou a pressionar os reis para que enviassem as filhas para o Canadá. A resposta da rainha foi clara: «As meninas não saem sem mim. Eu não saio sem o rei e o rei nunca vai sair». Nos primeiros anos do conflito, as irmãs limitaram-se a ir mudando de residência em residência, até que, perante o racionamento de alimentos e os cortes constantes de energia em Londres, os monarcas decidiram mandá-las para Windsor, onde ficariam até ao fim da guerra enquanto os pais continuavam na capital, ao lado dos seus súbditos durante os bombardeamentos.

Longe dos pais, as princesas tornaram-se no símbolo de todas as crianças britânicas separadas das famílias pela guerra. No que na altura muitos descreveram como um golpe de propaganda, aos 14 anos Isabel fez o seu primeiro discurso radiofónico, na Children»s Hour da BBC. A jovem princesa apelou a todas as crianças para terem coragem e determinação e mostrando-se convicta no regresso da paz: «Quando a paz voltar, lembrem-se, caberá a nós, crianças de hoje, tornar o mundo de amanhã um sítio melhor e mais feliz», afirmou.

Empenhada em dar o seu contributo, Isabel começou por organizar todos os Natais, com a irmã, uma pantomima em Windsor. Além de as animar a elas e aos restantes habitantes do castelo, angariavam dinheiro para ajudar as crianças. Mas, à medida que os anos passavam, Isabel quis fazer mais pelo seu país. E depois de muito insistir para o pai a deixar alistar-se no Exército, foi já prestes a fazer 18 anos que conseguiu autorização para entrar no Women»s Auxiliary Territorial Service, a ala feminina das Forças Armadas britânicas. E, se não estavam na linha da frente dos combates, estas mulheres tinham um papel essencial no apoio aos militares, fosse como operadoras de rádio, a conduzir ambulâncias ou a disparar as antiaéreas.

Isabel recebeu treino como mecânica e aprendeu a conduzir carrinhas e camiões. Foi nesta época que nasceu a sua paixão pela condução, não sendo raro vê-la muitos anos mais tarde, já velhinha, ao volante do seu todo-o-terreno. E, em 2003, até deixou sem jeito o rei da Arábia Saudita, país onde na altura as mulheres não podiam conduzir, quando o levou a dar uma volta de carro por Balmoral.

Vista muitas vezes de uniforme durante o tempo em que serviu no Women»s Auxiliary, Isabel levou a sério as suas tarefas e manteve a discrição, procurando minimizar o impacto que a sua presença podia ter nas colegas.

Terminada a guerra e com um ambiente mais leve a apoderar-se da sociedade britânica, a jovem princesa pôde voltar a pensar no amor. A primeira vez que Isabel viu Filipe foi em 1934, no casamento da princesa Marina da Grécia com o duque de Kent. Os dois voltariam a encontrar-se no verão de 1939, durante uma visita dos reis ao Royal Naval College, em Dartmouth. A princesa tinha 13 anos e ficou fascinada com o charme do jovem marinheiro de 18.

Em 1947, casou com Filipe Mountbatten, o homem que, nos festejos dos 50 anos de casamento, Isabel disse ser a sua «força». Tiveram quatro filhos (na foto Carlos e Ana) .

© AFP

Mas teria de esperar até 1946 e ao regresso de Filipe a Inglaterra – após o final da guerra no Japão – para que o romance começasse. Os reis desconfiavam daquele filho de um príncipe grego com irmãs casadas com oficiais nazis. Mas, perante a obstinação da filha, Jorge VI acabou por dar autorização para o casamento. A cerimónia teve lugar a 20 de novembro de 1947 na Abadia de Westminster e a noiva levava um vestido cujo tecido fora comprado com cupões de racionamento. Em 1997, pelo 50.º aniversário de casamento, Isabel II fez o elogio público do marido, que faleceria em abril de 2021: «Ele tem, simplesmente, sido a minha força durante todos estes anos». Seria ele que lhe anunciaria a morte do pai em 1952, fazendo dela rainha aos 25 anos.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com