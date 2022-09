Herdade do Vale de Manantio, um reduto do turismo de caça: «é mais rentável que a agricultura»

Entornointeligente.com /

Abrimos a porta do carro, não pusemos ainda um pé no chão e já Baco, grande e silencioso, espera que lhe façamos uma festa. O enorme cão castanho acolhe-nos e segue-nos para todo o lado, encosta-se a nós com a expectativa que lhe demos colo e, quando ninguém está a ver, salta para a piscina, tornando todo o ambiente mais acolhedor e descontraído, como se estivéssemos a passar uns dias em casa de familiares. A Herdade do Vale de Manantio fica perto de Moura e será um dos últimos redutos de turismo de caça, acredita João Maria Bravo, o seu proprietário.

