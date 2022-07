Heraldo Muñoz: «No entiendo por qué la Cancillería no le da aún el respaldo oficial de Chile a Grossman»

Entornointeligente.com /

Heraldo Muñoz fue uno de los firmantes de una carta de ex cancilleres en apoyo a la candidatura de Claudio Grossman como juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, escrito que fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Antonia Urrejola. Muñoz tuvo una destacada carrera internacional antes de ser canciller, ocupando el cargo de subsecretario general de las Naciones Unidas, administrador auxiliar y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En esos años, Heraldo Muñoz inició relaciones con Grossman, quien fue agente de Chile en el juicio con Bolivia, en el que la Corte de La Haya le dio razón al país señalando que no tenía obligación alguna de negociar con La Paz un acceso soberano al mar. En ese sentido Muñoz manifestó: «Apoyo decididamente la candidatura de Grossman a la Corte Internacional de Justicia y no entiendo por qué la Cancillería no le otorga aún el respaldo oficial de Chile «.

