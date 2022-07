Hepatites afetam dois mil milhões de pessoas em todo o mundo

Entornointeligente.com /

A eliminação das hepatites virais é hoje uma prioridade da Organização Mundial de Saúde (OMS). Portugal aceitou o repto ainda antes da pandemia, e assumiu o compromisso de cumprir esta meta até 2030. É certo que, como refere Rui Tato Marinho, a pandemia comprometeu alguns dos objetivos definidos para o período entre 2020 e 2022, mas, para o Diretor do Programa Nacional para a Eliminação das Hepatites Virais, ainda é possível concretizar este plano de ação. Contudo, admite, «é preciso colocar o fígado na cabeça de todos». Ou seja, garantir que o tema das doenças que representam a quarta causa de morte em Portugal seja uma prioridade e que esteja presente no dia-a-dia dos portugueses, mas também dos profissionais de saúde.

Rui Tato Marinho é um dos especialistas presentes na conversa que dará corpo a mais uma edição dos podcasts «Diálogos: Saúde e Futuro» , promovidos pelo Diário de Notícias, com o apoio da AbbVie. O debate, a propósito do Dia Mundial das Hepatites Virais, que se assinala nesta data, terá como objetivo clarificar a forma como podem prevenir-se estas patologias, mas também como se diagnosticam e como podem ser tratadas. Uma das mensagens importantes, salienta, é que são doenças silenciosas e assintomáticas, mas que têm tratamento (no caso da Hepatite B) e cura (no caso da Hepatite C).

Subscrever Guilherme Macedo, diretor do serviço de gastroenterologia do Hospital de São João e presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, também marcará presença nesta conversa. Ao Diário de Notícias revela que cerca de 40 mil portugueses podem estar atualmente infetados com o vírus da hepatite C e desconhecer que vivem com a patologia, uma estimativa baseada em estudos realizados em Portugal e noutros locais. É por isso que, defende, «fazia sentido que toda a população fizesse o teste pelo menos uma vez na vida», e explica que basta uma picada no dedo para conhecer o diagnóstico.

Para assistir à conversa entre estes dois especialistas, basta aceder ao site do Diário de Notícias na quinta-feira, dia 28.

Ouça em baixo a versão podcast:

Eliminação da Hepatite C

