Henry Mendoza, jugador del Tolima, acusado de causar accidente y huir

En Tolima ocurrió una hecho de imprudencia vial que involucra a un jugador del cuadro pijao. Según la versión de la víctima del accidente, un auto lo derribó de la moto junto a su pareja en la vía entre Bogotá y Chaparral.

Después de las primeras informaciones, Henry Alexander Mendoza afectado en el hecho informó que la persona que conducía el vehículo era Andrés el ‘Topo’ Rentería .

Según Mendoza, el suceso ocurrió a las 8:40 p. m. del sábado anterior, cerca al puente militar de la quebrada Arenosa, en la vía que comunica al municipio del Guamo con el sector de Cucuana.

El afectado también señaló que el jugador del Deportes Tolima intentó huir del lugar y no les brindó auxilio a él y su acompañante: «Cuando este vehículo nos arrolló, nos impactó por detrás, lanzándonos fuertemente hacia los costados» .

Y añadió: «Esta persona jamás se detuvo, siguió derecho y al pasar por encima de la moto se le estallan las llantas y quedó a 30 metros del accidente».

Lo más complicado de la situación es que la actuación de las autoridades, según Mendoza, fue bastante cuestionable: «El señor patrullero me dijo que no tenía que darme ningún tipo de explicaciones, pese a que soy uno de los implicados en el accidente. Se me hace extraño porque por obvias razones debo saber qué tipo de procedimiento se está haciendo» .

De parte del jugador y el club aún no se han dado las aclaraciones sobre el hecho. Luisa María García , acompañante de Henry Alexander Mendoza sufrió varias heridas tras el complicado hecho.

