Henry Martín se quedó con la camiseta de Kevin De Bruyne tras el duelo entre América y Manchester City

El delantero del América Henry Martín intercambió camisetas con el mediocentro del Manchester City Kevin De Bruyne , luego del duelo amistoso que involucró a ambos equipos y en el que estos jugadores fueron los encargados de mover las redes, con un gol en la cuenta del mexicano y doblete para el belga.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento que ambos jugadores compartieron camino a los vestuarios, así como la ‘urgencia’ de Henry Martín por conseguir la firma de su colega de profesión en el dorso de la prenda intercambiada, que lo llevó a ‘quitar’ repentiamente un plumón a un infante que se encontraba cerca para poder conseguirla y que posteriormente devolvió.

En palabras poseriores, Henry Martín mostró alegría por marcar gol al campeón de la Premier League, Manchester City , durante el partido amistoso que ambos equipos sostuvieron en el NRG Stadium, con resultado 2 a 1 en favor del club inglés.

Henry Martín sumó cuatro anotaciones en el pasado Clausura 2022 y señaló que marcarle al Manchester City representó una euforia especial.

«Es algo único poderle anotar a este tipo de equipos. Sentí mucha euforia, emoción y locura», declaró el centro delantero mexicano y seleccionado nacional, por la falta de gol que acusa en el presente torneo de la Liga MX y la recta final del anterior.

Henry Martín mencionó que dicho tanto fue la recompensa a su trabajo, pues a pesar de mantenerse entrenando al cien por ciento no había podido encontrar la portería rival. «Mucha felicidad. Había venido trabajando y se me había negado el gol. Me sentí muy feliz», dijo en zona mixta, pese a la derrota que sufrió su equipo.

Henry Martín Imago7 Del mismo modo, aseveró que ha aprendido a no escuchar las críticas negativas de los aficionados y se mantiene concentrado en hacer las cosas bien. «Es parte de, es nuestro trabajo tener oído sordos. Los goles en algún momento tienen que caer por el trabajo y la dedicación. Hoy cae un gran gol, me siento muy contento y con ganas de seguir trabajando», dijo Henry Martín .

Por último, hizo énfasis en lo que representan estos amistosos ante potencias para los jugadores del América.

«El partido pasado contra Chelsea se perdió igual, pero creo que se hace un buen trabajo, mucho aprendizaje para los chavos y para todos en realidad. Ese tipo de roce el América se los puede conseguir, es importantísimo, va a ayudar mucho en la liga; no importa que hayamos jugado entre semana y luego el fin de semana, estamos muy contentos y agradecidos de tener este tipo de roce», concluyó.l

