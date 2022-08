Henry Martín, fuera 10 días por lesión muscular; Ángel Zaldívar ocuparía su lugar en Selección Mexicana

Entornointeligente.com /

MÉXICO — El delantero del América , Henry Martín , estará de baja 10 días por una lesión muscular y se perderá al menos el amistoso de la Selección Mexicana ante Paraguay y el duelo de las Águilas ante Tigres en la Fecha 12.

Fuentes del club azulcrema confirmaron a ESPN que la lesión de Martín, ocurrida anoche en Mazatlán , lo dejará fuera de estos compromisos por el tiempo que requiere su recuperación.

Henry Martín salió al minuto 70 por el uruguayo Federico Viñas tras marcar uno de los tres goles anoche en la victoria 3-1 sobre Mazatlán FC.

Su lugar en el Tricolor será ocupado por el delantero de Chivas , Ángel Zaldívar , ante las numerosas bajas por lesión que ha tenido que enfrentar el DT de la Selección, Gerardo Martino, como los casos de Rogelio Funes Mori y José Juan Macías, así como el hecho de que no puede llamar a jugadores que militan en clubes europeos como Raúl Jiménez y Santiago Giménez al no ser Fecha FIFA.

Ángel Zaldívar ocuparía el lugar de Henry Martín en la Selección Mexicana. Imago 7 Por otro lado, Televisa reportó primero la baja de Martín y la convocatoria de Zaldívar para el duelo de preparación contra Paraguay el próximo 31 de agosto en Atlanta.

En tanto, el defensa Jesús Angulo está en duda para dicha convocatoria al salir al minuto 82 con una molestia en el duelo de Tigres ante Necaxa este sábado por la noche.

Sebastián Córdova se pierde amistoso con Paraguay El estratega Miguel Herrera dijo que Sebastián Córdova no podrá acudir al partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay por una lesión y a su consideración ello no debería afectarle en su situación con el Tri.

«Con Córdova no tengo nada que hablar, esta convocatoria no tiene que marcar una situación significativa para él, tampoco es que no quiera ir, tiene muchas ganas y tiene la ilusión de estar en la Selección. Sin embargo, le dan patadas y nadie dice nada, quiere seguir jugando, le pegan, sigue y llega el momento en que se convierten en más de lo normal y termina saliendo con molestias muy fuertes», dijo Miguel Herrera.

