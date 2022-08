Henry Cavill ya no es más el hombre más lindo del mundo: quién ocupa ahora este lugar

Entornointeligente.com /

El actor Henry Cavill, conocido y asociado con su papel de Superman, estos días podría afirmar que «nada es para siempre». Porque, de acuerdo a una encuesta del sitio TC Candler, ya no sería el hombre más lindo del mundo. Y este lugar ahora lo tendría Kim Namjoon.

Por Clarín

Cavill, que en estos últimos años llevó el personaje de Geralt of Rivia en The Witcher y dio vida a Sherlock Holmes, no se dejó llevar por el reconocimiento «al más lindo».

Como cuenta una nota del diario Los Andes, él mantuvo estos años su bajo perfil y evitó a rajatabla las polémicas y los flashes.

Algunos sitios arriesgan que justamente esta postura llevó a que perdiera protagonismo y el podio de la belleza masculina.

Quién es el más guapo del mundo Ahora, ese lugar lo ocupa el músico Kim Namjoon, de acuerdo a la publicación del TC Candler, a cargo de la encuesta.

Los datos fundamentales de él: tiene 27 años y nació en el poblado de Ilsan, Gyeonggi Do en Seúl, Corea del Sur.

kim Namjoon fue elegido como el más sexy, en una encuenta en la web Foto IG.

Su interés por la música lo llevó a presentarse en una audición en la agencia Big Hit, quienes armaron BTS.

Sobre el grupo, puede decirse que su estilo principal es el hip hop. Aunque también incorporó otros géneros.

Otro dato es que ellos mismos crean la mayoría de sus canciones.

El ránking científico Sin embargo, como suele ocurrir, hay otro ránking que brinda sus propios resultados.

George Clooney, el más lindo, según la ciencia.

Esta escala, como publica el sitio GQ, utiliza el resultado de una fórmula conocida como proporción áurea. Este sistema era utilizado originalmente en la antigua Grecia para el arte y la ciencia.

En los últimos años, un centro británico de estética, lo aplicó en rostros de famosos y estableció la armonía de sus facciones.

