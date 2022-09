Henry Cavill se pone de nuevo el traje de Superman

Entornointeligente.com /

Henry Cavill retomará el papel de Superman en la próxima y frecuentemente retrasada película de The Flash, siendo su primera aparición como el icónico personaje desde la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Según nuestras fuentes de confianza y probadas, Henry Cavill está siendo traído de vuelta como Superman para The Flash a instancias de Dwayne Johnson, que convenció a los jefes de Warner Bros. Discovery para traerlo para algunos nuevos rodajes. También parece que Henry Cavill está siendo traído específicamente para el final de la película, lo que plantea algunas preguntas sobre lo que podría estar haciendo exactamente en la película.

Henry Cavill ha interpretado a Clark Kent alias Superman en el Universo Cinematográfico de DC desde El Hombre de Acero en 2013, y The Flash podría ser potencialmente su última aparición como el personaje. El estatus del actor como el Último Hijo de Krypton en el Universo DC se ha tambaleado durante bastante tiempo, con informes que indicaban que estaba deseando dejar atrás el papel, mientras que Warner Bros. Discovery está desesperada por mantenerlo. Esto tiene sentido para ambas partes: Henry Cavill solo ha crecido en poder de estrella en los últimos años, con The Witcher, Enola Holmes, y la próxima Argylle en su haber, mientras que el Universo DC de Warner Bros. Discovery ha sido caótico, por decir lo menos.

Sin embargo, también tiene bastante sentido que haya sido Dwayne Johnson quien haya convencido a Henry Cavill para que se ponga el traje de Superman en The Flash. No solo parece que Warner Bros. Discovery está intentando reestructurar el Universo DC en torno al Black Adam de Johnson (lo que nos hace sentir algo), sino que al parecer ha sido contratado por la compañía como una especie de asesor de la franquicia en su conjunto. Recientemente informamos de que Black Adam incluirá una escena post-créditos en la que Superman aparece para desafiar a Dwayne Johnson, y aunque no estaba claro si sería Henry Cavill como el personaje, esto parece hacerlo un poco más probable.

También ha habido informes de que The Flash incluiría a Superman en alguna capacidad, aunque en una forma diferente. Se dijo que los primeros atisbos de la tumultuosa película de Ezra Miller incluían a un «Superman más joven», lo que puede deducirse que es una forma potencial de eliminar a Henry Cavill como Superman a través de The Flash. Teniendo en cuenta que la película de The Flash implicará viajes en el tiempo, diferentes realidades y dos Batmen (¿Batmans?) diferentes, dos versiones diferentes de Superman no es demasiado exagerado.

Henry Cavill ha dicho anteriormente que tenía una aparición más por contrato como Superman, que bien podría ser The Flash. El estreno de la película está previsto actualmente para el 23 de junio de 2023, pero ya se ha retrasado tantas veces que es una incógnita si realmente estará en los cines en esa fecha. Parece que el estudio todavía está trabajando en lo que la película necesita exactamente en términos de personajes y final, pero tal vez el Superman de Henry Cavill sea finalmente lo que The Flash necesita.

