¿Henry Cavill se ha unido a Marvel?

Entornointeligente.com /

Se afirma que el actor de Superman Henry Cavill se ha unido al Universo Cinematográfico de Marvel como Hyperion en la segunda temporada de Loki.

Lo sé, otro rumor más sobre la incorporación de un actor de DC al MCU. Una vez más, se afirma que el actor de El Hombre de Acero, Henry Cavill, ha abandonado el barco de DC para ir a Marvel. Esta vez el rumor sugiere que protagonizará la segunda temporada de Loki en Disney+.

Además, a diferencia de los rumores anteriores, este incluye a quién interpretará Henry Cavill, nada menos que a Hyperion, que a menudo se describe como la versión Marvel de Superman.

Como ya hemos dicho, no es la primera vez que se rumorea que el querido actor británico se unirá al MCU. Hace un tiempo se sugirió que tanto Cavill como Dwayne ‘The Rock Johnson estaban en conversaciones con Marvel. Sin embargo, por aquel entonces se decía que interpretaría al Capitán Británico, algo que parece poco probable ahora que Kevin Feige ha dado el papel a la Capitana Carter Hayley Atwell.

Se difunde como un hecho

Resulta especialmente interesante el hecho de que la página wiki de Hyperion se haya actualizado recientemente para alimentar este rumor, haciendo que parezca un hecho y un pacto cerrado que Henry Cavill interpretará al 100% al personaje. Sin embargo, las páginas wiki pueden ser actualizadas por cualquiera, y esto no significa que sea cierto.

La wiki dice: «Hyperion será interpretado por Henry Cavill en la segunda temporada de la serie de televisión del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) Loki (2023)».

Hiperión es retratado de muchas maneras diferentes en los cómics, pero en relación con Kang, el villano es un miembro de El Escuadrón Siniestro, la versión malvada de Marvel de la Liga de la Justicia que fue reunida por el Gran Maestro para luchar contra los enemigos de Kang el Conquistador, Los Vengadores.

Origen de los rumores

Aunque hay muchos rumores sobre el paso del actor de The Witcher al MCU, este, en particular, parece haberse originado en la cuenta de Twitter de Cinestealth, donde se afirma que «Un actor súper enorme *podría* haber sido contratado para interpretar a un villano que debutará en Loki S2… y, de ser cierto, rompería internet (por varias razones más allá del simple hype).»

La cuenta luego aclaró que «Sí, estaba insinuando a Henry Cavill como Hyperion«.

El rumor de Henry Cavill / Marvel no parece ser sólo infundado, ya que han comentado además que «Por lo que deduzco, Loki S2 introducirá al Escuadrón Supremo como un riff al estilo de Los Chicos de la Liga de la Justicia de otra línea temporal. Análogos arrogantes y malvados de Superman, Batman, Wonder Woman, etc… pero que acaban trabajando para/con Kang como su músculo en la Dinastía Kang. Así que no sólo «el Superman del MCU«… ¡El Superman malvado del MCU!».

Aunque no hay nada confirmado, los fans parecen pensar que hay algo de verdad en el rumor, ya que Charles Murphy (un conocido scooper de Marvel) de la web Murphy’s Multiverse también ha retuiteado el tuit de Henry Cavill Hyperion.

¿Probable o improbable?

Tanto si el rumor es cierto como si no, si Henry Cavill abandonara el barco y se pasara a Marvel, significaría que sus días como Hombre de Acero de DC han terminado oficialmente.

Un informante de DC mencionó que Cavill podría volver fácilmente como Superman si quisiera, pero que estaba exigiendo demasiado dinero a DC. Si los rumores de que Marvel ha conseguido contratarle son ciertos, esto sugeriría que se le está pagando más por una serie de bajo presupuesto de Disney+ que lo que DC estaba dispuesto a ofrecerle por una película en solitario.

Esto parece relativamente improbable.

ENLACE ORIGINAL: https://www.fortressofsolitude.co.za/crazy-new-rumour-says-henry-cavill-has-joined-marvel/

VEA TAMBIÉN: Dwayne Johnson promete una nueva era de DC comics » EntornoInteligente

Entornointeligente.com