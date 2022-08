Henry Cavill habría rechazado la oferta de WB para volver como Superman

Entornointeligente.com /

El Universo Extendido de DC parece estar en medio de un cambio masivo con la recién formada Warner Bros. Discovery supuestamente decidida a hacer algunas mejoras serias en la divisiva franquicia de superhéroes. El ejecutivo David Zaslav no ha dicho nada concreto, pero los fans tienen la impresión de que todo esto conducirá finalmente a que Henry Cavill haga su esperado regreso como Superman.

La creencia general dentro del fandom del DCEU es que Warner Bros. ha estado reteniendo al actor a pesar de su deseo de seguir siendo el Hombre de Acero de la franquicia. Pues bien, en un sorprendente giro de los acontecimientos, resulta que Cavill es en realidad el que se hace el duro y eso es según un nuevo informe de Erik Davis de Fandango.

Según su informe (vía ComicBookMovie), WB se ha puesto en contacto con la estrella de The Witcher, pero sin éxito. Dijo: «He oído una historia de que [Warner Bros.] le preguntó [a Henry], y él no quiere hacerlo, no quiere volver».

Suena absurdo cuando se piensa en ello, pero por otro lado, es probablemente la razón por la que el estudio se ha visto obligado a hacer un par de cameos de Superman sin rostro en lugar de simplemente refundir al actor. Parece que las posibilidades de que veamos a Cavill volver a su papel de ruptura son cada vez más escasas, lo que es una verdadera lástima.

Mientras tanto, se espera que Superman haga un cameo en Black Adam, cuyo estreno en cines está previsto para el 21 de octubre de 2022.

