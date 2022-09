Henry Alviarez en Yaracuy: Esta lucha no es estrictamente electoral

Entornointeligente.com /

(San Felipe. 19/09/2022) Durante una visita al estado Yaracuy, Henry Alviarez , coordinador de Organización Nacional de Vente Venezuela, aseveró que «debe haber un proceso que trascienda el plano electoral. La lucha no es estrictamente electoral, no quiero decir que no sea importante, pero no es la única vía».

A su juicio, la diferencia entre lo que plantean desde el partido liberal y el denominado g4, es que ese grupo solo quiere elegir un candidato presidencial, mientras que desde Vente apuestan por elegir un nuevo liderazgo «que plantee un sistema de lucha que recupere la confianza de la gente para que participe».

Primarias secuestradas Alviarez expresó durante una rueda de prensa, que hasta ahora, uno de los más grandes errores que se han cometido entorno a la organización de un proceso interno de la oposición, es que la Plataforma Unitaria o el g4 quiere secuestrar ese proceso, que según dijo, «debe ser eminentemente ciudadano y que trasciende a las siglas partidistas».

En este sentido, reiteró las condiciones que ha venido exponiendo Vente Venezuela para ser parte de ese proceso, entre ellas, la no participación del Consejo Nacional Electoral (CNE). «Ellos [g4] hablan de que no va a estar el CNE, y a nosotros nos gustaría entender en qué consiste eso, porque hay sectores de la oposición que claramente han expresado que el CNE debe participar. Cómo se le explica al país que un proceso estrictamente de la oposición sea tutelado por un ente controlado por el régimen. Ni en las elecciones de sus UBCh participó el CNE», sentenció.

El Coordinador de Organización de Vente afirmó que además de lo espurio del CNE, su participación en el proceso cercenaría el derecho al voto de los venezolanos en el exterior. Asimismo, resaltó que la participación de la diáspora en un proceso de esta envergadura es esencial.

Y finalizó: «La lucha que se está dando trasciende a los partidos políticos. Es una lucha de carácter existencial, ético y espiritual. Hay líderes en todos los sectores, nuestro mensaje va dirigido principalmente a las bases, quienes son los que viven la verdadera situación del país».

