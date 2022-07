Henrique Monteiro: «Hoje, provavelmente, Winston Churchill era arrolado num escândalo qualquer e Hitler tinha vencido a guerra»

Entornointeligente.com /

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Talvez ouvir o Erbarme Dich, uma ária para contralto da Paixão Segundo São Mateus , de Bach, longe do bulício da cidade. Não sei onde, mas num local idílico.

Qual é o seu maior medo?

Envelhecer mal.

Na sua personalidade, que característica que mais o irrita?

Irritar-me depressa de mais, com razão ou sem ela.

E qual o traço de personalidade que mais o irrita nos outros?

Bazófia, prosápia.

Que pessoa viva mais admira?

É difícil, mas sempre admirei o esforço de Daniel Barenboim para a paz, incluindo a orquestra israelo-árabe que constituiu. Além do enorme talento como pianista e maestro.

Qual a sua maior extravagância?

Poder escrever o que me apetece sem intromissão de ninguém – é preciso escolher o patrão certo.

Qual o seu estado de espírito neste momento?

Ligeiramente preocupado, mas optimista (isto podia estar pior, não é?).

Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

A coerência.

Em que ocasiões mente?

Quando não digo a verdade.

O que menos gosta na sua aparência física?

Da barriga.

Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

Neste momento, deve ser Putin .

Qual a qualidade que mais admira numa pessoa?

Fraternidade.

Diga uma palavra — ou frase — que usa com muita frequência.

«Só há dois tipos de problemas: os que o tempo resolve e os que nem o tempo resolve.»

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

Há que distinguir. No amor conjugal, a minha mulher; no paternal, as minhas filhas; no filial, a minha mãe.

Aonde e quando se sente mais feliz.

Em Pendilhe, freguesia de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, a ouvir música, ou em alternativa, os pássaros.

Que talento não tem e gostaria de ter?

Saber desenhar.

Se pudesse mudar alguma coisa em si o que é que seria?

Teria menos preocupações sobre o futuro, que agora já é passado.

O que considera ter sido a sua maior realização?

Mudar um jornal inteiro — desde o espaço físico, ao grafismo e tamanho do próprio jornal — quando fui director do Expresso . A tarefa, claro, foi colectiva.

Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

O Daniel Barenboim.

Onde prefere morar?

Na minha casa.

Qual o seu maior tesouro?

Um piano de cauda (na verdade, ¾ de cauda).

O que considera ser o cúmulo da miséria?

Alguém trabalhar, matar-se a trabalhar e não conseguir viver dignamente.

Qual a sua ocupação favorita?

Ler, jogar xadrez, tocar piano — depende do estado de espírito.

A sua característica mais marcante?

Boa disposição? Outros que o digam…

O que mais valoriza nos amigos?

A mútua entrega.

Quem são os seus escritores favoritos?

Preciso de dez páginas. Portugueses? Camilo [Castelo Branco], Eça [de Queiroz], Aquilino [Ribeiro], [Vitorino] Nemésio, Sophia [de Mello Breyner Andresen], [Alexandre] O‘Neil, algumas obras de [José] Saramago (não todas). Estrangeiros? [Anton] Tchekhov​, [Fiódor] Dostoiévski​, [Liev] Tolstói, [Franz] Kafka, Primo Levi, Dino Buzatti, Stendhal, [Albert] Camus, Walt Whitman​, António Machado, Jorge Amado, Vargas Llosa, John Steinbeck, Philip Roth — e faltam-me os clássicos: padre António Vieira, Michel de Montaigne, Diderot, e os ingleses, e os japoneses, e os chineses, os africanos. Preciso de muitas linhas.

Quem é o seu herói de ficção?

O capitão Rodrigo, do Tempo e o Vento , de Erico Veríssimo (volume Continente ). Era o que dizia: «Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Hay gobierno? Soy contra».

Com que figura histórica mais se identifica?

Sir Winston Churchill; hoje, provavelmente, era arrolado num escândalo qualquer e Hitler tinha vencido a guerra. Mas acho-o fantástico.

Quem são os seus heróis na vida real?

Toda a gente que mora nos subúrbios e demora duas horas para ir trabalhar. É que o país não lhes liga absolutamente nada

Quais os nomes próprios de que mais gosta?

Francisco, Beatriz, António, Sara… mas não acho importante o nome; a pessoa, sim.

Qual o seu maior arrependimento?

Não ter reparado que a minha mulher andava comigo na faculdade e só a encontrar passados uns anos.

Como gostaria de morrer?

Com vida plena.

Qual o seu lema de vida?

Alcança quem não cansa — era do Aquilino, mas ele ainda era primo do meu avô e acho um bom lema.

