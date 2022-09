Henrique Araújo suspenso um jogo por declarações sobre arbitragem

Entornointeligente.com /

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou nesta terça-feira Henrique Araújo por um jogo – e ainda uma multa de 535,50 euros – por declarações do jogador do Benfica contra a arbitragem, após o encontro da equipa B «encarnada» contra o Rio Ave, relativo à temporada passada.

Em causa estão «declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou sob o enfoque do comportamento incorrecto violador de deveres gerais», nomeadamente as palavras do avançado do Benfica na flash-interview no pós-jogo, ganho pela equipa da casa por 2-1, a contar para a 30.ª jornada da II Liga 2021/22.

O avançado benfiquista fica assim fora das opções de Roger Schmidt para o encontro em Guimarães, no próximo sábado.

Recorde as declarações de Henrique Araújo: «Foram duas partes completamente diferentes, na primeira sentimos que fomos melhores do que o adversário. Na segunda, a partir de um erro de arbitragem – mais um, mais uma semana assim – o jogo muda. Ficam 10 para 11 jogadores [adversários]. Há que valorizar o sacrifício de toda a gente que está aqui. Há malta aqui que vai chegar muito longe, não tenho dúvida alguma. Não posso apontar nada. É mais uma semana em que somos penalizados por mais um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um jogo contra o Mafra, em que temos um golo anulado que poderia ser o 2-2. Na semana passada tivemos um golo anulado com o Estrela da Amadora. Esta semana temos uma expulsão… É uma expulsão de liga portuguesa. Já estamos habituados, é mais do mesmo. Isto é difícil para nós. Vemos isto a acontecer na equipa A do Benfica, na equipa B, nos juniores… Eu acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica. Neste momento não estão a respeitar. Isto acaba por ser muito difícil para toda a gente que faz parte deste clube. Há que valorizar o trabalho de todos. O sacrifício foi incrível. Hoje não nos deixaram ganhar.»

LINK ORIGINAL: Publico

