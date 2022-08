Hemos encontrado la versión low cost de las agotadísimas zapatillas New Balance 530 en Lefties (y spoiler: cuestan menos de 30 euros)

Entornointeligente.com /

En pleno agosto de 2022 podemos afirmar una cosa con seguridad: la fiebre de las zapatillas New Balance que sufrimos el año pasado no fue una fiebre pasajera, sino que vino para quedarse. ¿Recuerdas cuando todo tu Instagram estaba invadido por New Balance y siempre que ibas a buscar algún modelo a una tienda tenían el cartel de sold out ? Pues ahora pasa más o menos lo mismo, pero sin tener tanta presencia en redes.

En Trendencias Las zapatillas normcore siguen dando guerra: cinco modelos de rebajas para lucir como nadie esta tendencia Las zapatillas New Balance 550 son las que más se buscan, tanto en sus diseños más clásicos en rojo y azul como en los nuevos modelos de colores . Aunque nosotras estamos in love con las New Balance 530 , que aunque puede que ya no estén en prácticamente todas las fotos que vemos al hacer scroll en Instagram, sin duda siguen siendo unas de las zapatillas del momento : tenemos muchas pruebas y pocas dudas de ello.

Pero aunque su presencia mediática haya bajado una cosa sigue siendo igual: es dificilísimo encontrar tallas . Casi siempre están agotadas o, cuando encontramos disponibilidad en una tienda, es en muy pocas tallas. Por eso nos hemos alegrado tanto al encontrar este clon low cost en Lefties . Una colaboración de Lefties x Kelme con un acabado similar a las 530 de New Balance aunque un precio mucho más barato: cuestan 29,99 euros .

Unas zapatillas con una estética deportiva muy fuerte pero que, a su vez, permiten todo tipo de combinaciones : jeans, pantalones de traje, vestidos, faldas… No tenemos por qué limitarlas al terreno de los leggings y el chándal, dan para mucho más.

Son una alternativa low cost además con sello español , ya que Kelme es una marca nacida en Valencia hace casi 80 años, un punto muy a favor para nosotras. ¡Ah! Y además están disponibles en prácticamente todas las tallas, así que mejor imposible, vamos. 29,99 euros .

Zapatillas deportivas Kelme x Lefties

