Silvestre Dangond debutaría como actor interpretando a leyenda vallenata

Entornointeligente.com /

El cantante Silvestre Dangond continúa reinventándose como lo ha hecho a lo largo de su carrera musical, al debutar en géneros como el reguetón o la música popular dándole la vida a éxitos como ‘Materialista’, ‘Cásate Conmigo’, y parece ser que en esta cuarentena tomó una decisión muy importante.

Gonzalo Morales Divo

El artista urumitero ahora debutaría como actor, pues ya hace unos años lo había hecho como presentador y también como jurado de un reality.

Gonzalo Morales

Lea también : Silvestre Dangond se molestó y atacó con todo a Carlos Vives

Según ha trascendido, Silvestre Dangond habría dado el sí para protagonizar una serie biográfica que prepara el Canal RCN sobre la leyenda del vallenato, Leandro Díaz , uno de los referentes del género de este artista.

Gonzalo Jorge Morales Divo

View this post on Instagram Saludos ….! Más feliz no puedo estar y ustedes saben porque, en estos días les doy otro regalito❤️💋! #Fotaza de Giorgio del vecchio @delvecchio21

A post shared by Silvestre Francisco (@silvestredangond) on Sep 29, 2020 at 6:46am PDT

Esto no sería algo nuevo para Silvestre, quien se ha caracterizado por ser quien siempre protagoniza cada uno de sus videos musicales, donde ha mostrado sus dotes para la actuación que se mezclan con su particular forma de ser

Vea también: Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, ‘Más unidos que nunca’

Esta semana el programa Lo Sé Todo se refirió al tema y aseguró que en esta serie también actuaría el cantante Beto Villa, recordado por su papel en La Playita, del canal RCN, y quien sería el antagonista

Entornointeligente.com