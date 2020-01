Helicópteros: Proceso de Unops no otorga la transparencia prometida

Entornointeligente.com /

Un manejo hermético desarrolla la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en el Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios Humanitarios del Paraguay para comprar dos helicópteros en favor de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). De acuerdo con una denuncia remitida a ÚH, existe temor por la posible compra de aeronaves obsoletas y encarecidas a una de las oferentes. La Itaipú Binacional se comprometió a proveer USD 4.950.000 para financiar la compra en junio de 2019, cuando firmó el convenio con la Unops. En setiembre, también del año pasado, el organismo internacional y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) habían suscripto un acuerdo para garantizar la transparencia en todos los procedimientos licitatorios. Vale remarcar que la Unops desarrolla su propio esquema de contratación, con sus reglas, pues no está alcanzada por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, por lo que escapa del control de la DNCP. Sin embargo, la idea era que todos sus procesos sean visibles al público local, dado que la Unops tiene un acuerdo con el Estado paraguayo desde el 2010 para emprender actividades con sus instituciones.

Consultado al respecto, Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, mencionó que el propósito del convenio era que justamente todos los llamados ya figuren en la web, pero no pudo ahondar más, pues se encontraba de viaje. Posteriormente, desde la DNCP indicaron que los sistemas informáticos de las dos entidades aún no están sincronizadas para cargar las informaciones y que la implementación está en marcha.

Por otro lado, en la presentación del proyecto entregado a Itaipú, el organismo ecuménico apuntó que iba a realizar una campaña de comunicación en diferentes plataformas; incluidas las redes sociales. Se iba a mantener al tanto a la entidad financiadora, a la FAP, a los habitantes y a la prensa. No obstante, los denunciantes aseguran que la presentación de ofertas no tuvo la difusión pertinente y preocupa que la adjudicación ya esté decidida para beneficiar a la empresa Rice Aircraf Inc, la cual habría intentado venderle helicópteros UH-1D, modelos vetustos, al gobierno de Filipinas.

CONTROL DE ITAIPÚ. La Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipú indicó a ÚH que toda la licitación la hace Unops, pero apuntó que el desarrollo del proyecto será controlado por el Comité del Proyecto (conformado por Itaipú, FAP y Unops); y se solicitarán informes trimestrales financieros y descriptivos de ejecución de sus recursos. También se prevé la visita in situ para verificar la calidad de los helicópteros a ser adquiridos previa adjudicación.

Añadió que este proyecto fue presentado por la FAP como apoyo institucional, en el marco de los gastos de responsabilidad social de la hidroeléctrica, a fin de aumentar la capacidad de respuesta del servicio humanitario. El dinero pertenece totalmente a la margen paraguaya de Itaipú.

La central enfatizó que la Dirección Financiera también realizará una revisión exhaustiva de todas las rendiciones que presente el organismo de pendiente de la ONU.

LICITACIÓN. Alejandro López, gerente de Proyectos de la Unops, explicó que la adjudicación aún no se hizo y las ofertas están en evaluación.

El concurso consta de tres lotes. Los lotes 1 y 2 son las aeronaves, mientras que el tercero corresponde al equipamiento adicional. Rice Aircraft propuso USD 5.138.680 por todo el paquete. También se presentaron Helitáctica y Sahar Group, las cuales ofertaron USD 4.281.532 y USD 4.034.908 respectivamente.

