Helicóptero sofre acidente durante combate ao incêndio na Covilhã

Um helicóptero ligeiro sofreu um acidente esta terça-feira na Covilhã, distrito de Castelo Branco, durante o combate ao fogo que deflagrou na localidade de Garrocho . Não há registo de feridos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) adiantou em comunicado que o acidente aconteceu esta tarde «durante a fase de aproximação ao local de desembarque» de uma equipa de Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS/GNR).

O helicóptero sofreu «danos materiais significativos», tendo-se partido a cauda da aeronave, mas os seis tripulantes – o piloto-comandante e cinco militares da UEPS – estão todos «bem fisicamente», segundo a nota.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19h, tendo sido de imediato mobilizados meios de socorro e um Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais para protecção do helicóptero, que ficou inoperacional próximo de uma das frentes do incêndio. A ANEPC avança que o operador do helicóptero já garantiu a sua substituição para esta quarta-feira de manhã.

A aeronave acidentada estava sedeada no Centro de Meios Aéreos de Seia e pertence ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

O incêndio na Covilhã deflagrou às 3h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Segundo a informação disponível às 21h45 no site da ANEPC, no terreno a combater o fogo estavam 821 operacionais, com 268 viaturas e um helicóptero. De acordo com o comandante operacional regional do Centro, António Ribeiro, três bombeiros e um sapador florestal sofreram ferimentos ligeiros durante o combate às chamas.

