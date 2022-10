Helicóptero de reconocimiento cayó sobre una palmera en California (+video)

Entornointeligente.com /

Un helicóptero se estrelló frente al jardín de una casa en el centro de California y resultaron heridos el piloto y un pasajero, informaron autoridades.

La aeronave rozó el borde de la casa y cortó una palmera antes de acabar en el suelo de lado en la localidad al sudeste de Fresno a eso de las 10 a.m. el sábado, indicó el teniente policial Charlie Chamalbide.

Dos hombres que iban a bordo, el piloto de 47 años y un pasajero de 33, fueron hospitalizados con heridas leves, dijo Chamalbide. En tierra nadie resultó lastimado.

Se trató de un helicóptero de evaluación que estaba en prueba, indicó el teniente policial. No tenía información sobre el propietario ni para quién trabajaban los ocupantes.

«Lo que sabemos es que escucharon un ruido repentino y empezaron a perder altura», expresó Chamalbide a reporteros.

Neicy Miramontes le contó al Fresno Bee que su hijo de 9 años, Ezekiel Carranco, iba caminando a la casa de un amigo cuando vio al helicóptero en problemas.

«Repentinamente ve hacia arriba y ve al helicóptero dando vueltas y después escuchó un fuerte estruendo», expresó Miramontes.

La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte está investigando.

