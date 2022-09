Helicóptero de combate aos incêndios cai em Amares, Braga

Entornointeligente.com /

Um helicóptero de combate aos incêndios caiu, nesta quinta-feira, em Amares, distrito de Braga. O piloto, e único tripulante do aparelho, foi encontrado consciente pelos bombeiros.

A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada ao PÚBLICO pelo CDOS de Braga, que deu conta que no terreno já estão meios de socorro.

Segundo o presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira, que se encontra próximo da zona do acidente, o aparelho caiu na União de Freguesias de Paranhos e Caldelas, na localidade de Real, quando combatia um incêndio no concelho, acrescentando que, de momento, não dispunha de mais informações, nomeadamente, o estado do piloto. Fontes de socorro adiantaram à Lusa que o aparelho terá colidido com um «cabo de alta tensão».

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) já foi notificado do acidente, sendo que «amanhã de manhã (sexta-feira) estará uma equipa no local para dar início às investigações», revelou fonte do organismo à Lusa.

