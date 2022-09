Entornointeligente.com /

06/09/2022 11h18 Atualizado 06/09/2022

Helicóptero com deputado federal cai na Bahia

Um helicóptero com o deputado federal João Bacelar ( PL ), mais conhecido como Jonga, caiu na cidade de Monte Santo , no norte da Bahia, na manhã desta terça-feira (6). O parlamentar estava na companhia do piloto e de um candidato a deputado estadual. Veja acima vídeo gravado após o acidente.

Os três tiveram apenas ferimentos leves, causados pelos vidros do helicóptero. De acordo com o candidato Marcinho Oliveira, a aeronave já estava próxima ao local de pouso, quando despencou.

«A gente já estava perto do centro da cidade, próximo de um terreno vazio, onde ia o piloto pousar. Aí o helicóptero perdeu a potência e caiu. A queda já foi perto do chão, por isso não teve muitos ferimentos», descreveu Marcinho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento aos feridos ainda no local. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente. A reportagem tenta contato com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para saber como será a apuração do caso.

O deputado federal, que é candidato à reeleição, viajou de Santaluz para Monte Santo para participar de um comício, junto com o candidato a deputado estadual. Depois do acidente, os dois seguiram para o evento político.

