Helena Roseta: «Eu sei que sou chata e que bato a muitas portas quando é preciso»

Desde os 19 anos de vida, nos primeiros anos da faculdade, as desigualdades nas diferenças de modo de vida cruzaram-se com a sua vida. Em 1967, a calamidade das cheias da Grande Lisboa mostrou-lhe não apenas a dualidade do território. Dos mortos que a censura tentou silenciar, ao estudo, foi feito um percurso cívico. Arquitecta, política, inovadora, autarca, Helena Roseta, de 74 anos, viveu num turbilhão de ideias e iniciativas . Foi diversas vezes condecorada. A última pela Ordem dos Arquitectos, há duas semanas, tendo sido assim a primeira mulher a receber um tributo destes no âmbito do Dia Nacional do Arquitecto.

