¿Helado de qué? Conozca esta extravagante heladería en Londres (VIDEO)

Por Reuters

El Proyecto de Helados de Anya Hindmarch, ubicado en «The Village», una fila de tiendas en Chelsea, Londres, cuenta con una variedad de sabores que incluyen ketchup, mayonesa y hasta un helado salado.

«Hay muchos sabores extraños y… mi hermana y yo estábamos muy emocionados de probar muchos de ellos», dijo a Reuters Izzy Konviser, de nueve años, cliente de la tienda temporal Ice Cream Project en el centro de Londres.

Un trabajador presenta helado con sabor a marcas de comida de culto favoritas en una tienda conceptual de Anya Hindmarch en The Village, en Londres, Gran Bretaña, 4 de agosto de 2022. REUTERS/Maja Smiejkowska

La empleada de la tienda, Hannah Wearne, describe el Proyecto, que se extenderá hasta el 28 de agosto, como una nueva versión de los «clásicos de armarios británicos». Y está demostrando ser un éxito.

«Vendimos el helado de seis semanas en cuatro días, así que hemos sido muy, muy populares… Tenemos nuestros propios clientes habituales, lo cual es realmente encantador», expresó.

