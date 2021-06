Heidi Klum desafió censura con sensual fotografía apoyando a Alemania en Eurocopa

Entornointeligente.com / Alemania inició con pie izquierdo su participación en la Eurocopa luego de perder con la mínima diferencia ante Francia tras un autogol de Hummels que deja en el fondo del Grupo F a los bávaros.

Sin embargo, gran parte de las miradas en redes sociales se las robó la mundialmente reconocida modelo y empresaria Hiedi Klum , quien a través de su cuenta de Instagram compartió una sensual fotografía para apoyar a su equipo.

Vea aquí: Jessica Cediel reveló que se va del país por una “propuesta laboral interesante” En la imagen se ve a Klum con una camiseta recortada de la selección alemana en la que deja ver parte de sus atributos físicos. Además, luce un bañador negro que dejó al descubierto su abdomen.

En redes sociales elogiaron la figura de la mujer quien tiene cuatro hijos con el cantante Seal, hombre con el que en la actualidad no tiene relación.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

LINK ORIGINAL: Wradio

