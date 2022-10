Entornointeligente.com /

Heber sobre antecedentes de Astesiano: «Se le mintió al presidente de la República desde el Ministerio del Interior» Publicado el 1 de octubre de 2022 Fuerzas de seguridad 3 minutos de lectura El ministro asumió que la cartera que dirige «le dio mal la información» a Lacalle Pou, quien fue «fue engañado» por los informes de Policía Científica y de su ministerio. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Alejandro Astesiano pasó de ser el jefe de la custodia presidencial a estar preso por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil. Antes de este procesamiento, tenía dos antecedentes penales: uno de 2002 y otro de 2013, año en que estuvo preso, según informó la diaria .

Este viernes, el ministro del Interior Luis Alberto Heber anunció en conferencia de prensa que se inició un sumario con separación del cargo al director de Identificación Criminal , Gonzalo Vázquez, por corregir en el sistema el error que llevaba a que los antecedentes de Astesiano no fueran visibles en el Sistema de Gestion de Seguridad Publica (SGSP).

Se supo que luego de que los antecedentes de Astesiano fueron comunicados por la prensa en setiembre de 2021, Vázquez ingreso al sistema para chequear la información que se estaba difundiendo y notó que no estaba la cédula de identidad ingresada en el legajo de Policía Científica, por lo que la información no era visible en el SGSP. Ingresó la cédula, corrigió el error, y los antecedentes quedaron visibles, lo que llevó a la «sorpresa» del Ministerio del Interior , que determinó una investigación de urgencia luego de que la prensa volvió a informar que Astesiano tenía antecedentes . La investigación determinó el sumario con separación del cargo de Vázquez por haber corregido el error y «no haberlo comunicado a sus superiores» .

«Se le mintió al presidente de la República desde el Ministerio del Interior», aseguró el titular de la propia cartera en conferencia de prensa. «Lo importante de todo esto es que el presidente dijo la verdad y que el presidente fue engañado en los informes que desde Policía Científica y desde el Ministerio del Interior se le brindó», indicó Heber.

El ministro fue enfático: «Lo que podemos decir con mucha claridad es que el presidente de la República dijo la verdad. Al presidente de la República se dio mal la información. Se le mintió en la información al presidente de la República por parte del Ministerio del Interior. Desde la Dirección de Policía Científica, que hace la investigación de los antecedentes».

Según Heber, la investigación de urgencia determinó que «el 7 de setiembre se le informa [al presidente] que no había antecedentes y el 8 de setiembre el director de Identificación Criminal asocia información en el expediente y corrige la situación y aparecen todos los antecedentes». Reiteró que «el 7 de setiembre de 2021 se le informa al presidente que no había antecedentes» y que «aparte hay otro informe del 2020 que se le dice que no había antecedentes».

Para el ministro, «esto que podría haber sido una corrección de un error extraño, raro, sorprendente para Policía Científica, no fue comunicado ni al superior de él [Fabio Quevedo, director de Policía Científica], ni al director de la Policía [Diego Fernandez], ni al ministro y mucho menos al presidente de la República». «O sea, el señor director corrige después de que se le había dado un informe al presidente y no lo comunica a sus superiores que aparecían antecedentes que antes no figuraban», subrayó Heber. Calificó que haya corregido la situación como «muy grave» y por eso se determinó el sumario con separación del cargo de Vázquez.

«Vuelvo a decir: esto que podría ser una buena acción, extrañamente no comunica a nadie de la asociación [del documento que faltaba en el legajo para que aparezcan los antecedentes en el sistema], y por lo tanto, ni el ministro, ni su director, ni el director de la Policía estábamos en conocimiento» de los antecedentes, consignó Heber, y cuestionó el accionar de quien corrigió este error: «No comunicó. ¿Por qué no comunicó?».

El sumario es por «no haberlo comunicado», reconoció el ministro. «Cuando el día anterior había estado la prensa informando que Astesiano tenía antecedentes y se le informó al presidente con un informe adulterado que no tenía antecedentes», señaló, y cuestionó: ¿Cómo, al otro dia, cuando se corrige esta situación y aparecen los antecedentes, el señor director Vazquez no comunica a su superior inmediato, ni al ministro, ni al director de la Policía, ni al presidente?». «El sumario no es por la corrección, sino por la no información», reiteró Heber.

Consultado sobre las requisitorias que figuran en el sistema, Heber aclaró que «no son requisitorias» sino «anotaciones». Sin embargo, según la ficha del SGSP que fue publicada, Astesiano tiene nueve requisitorias cargadas en el sistema.

Respecto de si habían informado al presidente sobre las indagatorias que figuran en el sistema por múltiples delitos, que son más de treinta, Heber dijo que «no» y que «eso fue en su momento cuando empezó el gobierno» y él no era ministro del Interior sino de Transporte y Obras Públicas.

Heber informó que se enteró de la investigación contra Astesiano «por parte de la Policía de Inteligencia del Ministerio del Interior».

