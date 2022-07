Heber: Si hay que esperar 3 años para tener tendencia «no se nos puede juzgar por 6 meses»

Entornointeligente.com /

«Si hay que esperar tres años para tener (una) tendencia, no se nos puede juzgar por seis meses», dijo este viernes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber , respecto a las cifras de homicidios del país y las críticas del Frente Amplio (FA) en materia de seguridad.

En rueda de prensa, el jerarca fue consultado respecto a las críticas de la fuerza política, ante lo que contestó: «¿Con qué credenciales pueden criticar si cuando dejaron el gobierno tenían el récord de homicidios, rapiñas y hurtos en todo el país?».

«Yo llevaría a un prudente silencio y que nos dejen trabajar», comentó. «Hace dos años y medio que estamos y hemos ido bajando los principales guarismos. Han subido lamentablemente en este primer semestre los homicidios, pero hay que mirar el año para poder generar una conclusión», destacó.

«El director del Observatorio que nos mide dijo que no podíamos establecer una tendencia por solamente tener dos años, que teníamos que esperar por lo menos tres años para establecer una tendencia», dijo Heber. «Entonces si hay que esperar tres años para tener (una) tendencia, no se nos puede juzgar por seis meses», afirmó.

En este sentido, dijo que en las críticas «hay intencionalidad política».

«Sobre todo creo que frente al fracaso tremendo que se tuvo en la administración anterior en materia de seguridad , en donde aumentó el delito, el homicidio, el hurto, el abigeato, la violencia doméstica… me parece que pueden hablar, pero yo en ese sentido me tomo por lo menos la licencia de pensar y creer mucho más en quienes hoy todos los días están combatiendo en la calle y no en actores políticos que buscan arrimar leña para su fuego», resaltó.

