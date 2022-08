Entornointeligente.com /

Luis Alberto Heber en el Senado.

Foto: Ernesto Ryan

Heber informó que se buscó «apurar» pasaporte de Marset y hay una «investigación de urgencia» Publicado el 22 de agosto de 2022 Parlamento 7 minutos de lectura El ministro del Interior dijo que hubo «un mail» entre «la Dirección Nacional de Identificación Civil y la policía científica» para «apurar» el trámite de tres pasaportes, de lo que tomó conocimiento el sábado. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Luego de la exposición del miembro interpelante, Mario Bergara, del Frente Amplio (FA) , desde el gobierno respondieron los ministros citados al Parlamento, el titular del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller Francisco Bustillo, sobre el procedimiento para la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Repasaron que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, un decreto de 2014, negaron que las autoridades políticas tuvieran conocimiento del caso y también que haya existido algún tipo de intervención.

«Se habló de falta de coordinación entre ministerios y que hubo un trámite exprés. Tenemos elementos de sobra tanto en mi intervención como en la del canciller para demostrar que no es así. Ni trámite exprés ni falta de coordinación con cancillería», comenzó Heber.

Además, informó que el sábado tomó conocimiento de «un mail», en el que se buscó «apurar» el trámite de tres pasaportes, entre ellos el de Marset, y que hay una investigación en curso por ese hecho. Los intercambios fueron entre la Dirección Nacional de Identificación Civil y la policía científica, habiendo removido el gobierno más temprano al número dos de la primera dependencia.

«Es importante situarse en el tiempo, porque se confunden los tiempos. La realidad en octubre de 2021, noviembre y marzo de 2022 [no es la misma]. Con el diario del lunes es fácil decir por qué no se actuó de esta manera. El senador Bergara confunde tiempos dando por válidas algunas instancias de requerimiento del señor Marset que no era la situación a octubre», sostuvo Heber.

Tanto Heber como Bustillo remarcaron varias veces que en el tiempo en que se realizó el procedimiento para tramitar el pasaporte Marset no tenía causas abiertas en Uruguay. Las implicancias del narcotraficante «para nosotros empiezan el 3 de marzo de 2022, que sale la requisitoria de Paraguay estableciendo alerta roja por Marset», señaló Heber.

Ache: «Entiendo que genere suspicacias» Luego de que el canciller Bustillo defendió el accionar de la subsecretaria Carolina Ache -«por qué voy a pensar que miente», dijo el ministro-, ella misma pidió la palabra. Al igual que días atrás, aceptó que se reunió con Alejandro Balbi, el abogado de Marset, pero negó que haya interferido de forma alguna en el trámite del pasaporte.

«A Balbi lo conozco desde hace tiempo, por la vinculación de mi familia con Nacional. Me pide una entrevista por Whatsapp por un asunto diplomático. Lo recibo en mi despacho, me hace la consulta sobre cuándo sale la valija diplomática para Emiratos Árabes, le digo que ya salió y que sale una vez al mes. No hay más que eso», expresó.

Según había explicado Bustillo, la reunión se dio a finales de noviembre y como ya había salido la llamada valija diplomática hacia Emiratos ese mes, el viaje siguiente sería a fines de diciembre. Luego de eso, Balbi tramitó junto a Marset la entrega del documento en mano en Uruguay, tras firmar un poder, y la familia del narcotraficante se lo llevó a Dubai.

«No hago declaraciones para dejar tranquilo a nadie, sino para decir la verdad. Balbi no me solicitó ningún trámite y están las pruebas de que no di ninguna instrucción. Entiendo que genere suspicacias, pero es un asunto que me excede», agregó Ache.

El ministro del Interior repasó que tras conocer el caso, preguntó «cómo podemos darle pasaporte a una persona presa en el exterior y ahora detenida en Paraguay». Enseguida, relató: «Fuimos a averiguar y se establece en el artículo 129 del decreto de 2014 que se elimina lo que antes establecía el decreto del año 93, donde sólo se necesita, para poder otorgar [el pasaporte, consultar] las causas abiertas en nuestro país. Naturalmente fuimos a averiguar y no tenía causas abiertas. Casualmente, en 2020 todas las causas se cerraron».

«Tuvimos conocimiento de esta disposición de 2014 con asombro. Me reprochan por qué no lo cambiaron, no estoy para revisar todos los decretos de otras administraciones. El cambio hecho en 2020 no toca el artículo 129. Dice [la redacción de 2014] muy claramente que sólo los antecedentes y causas abiertas en nuestro país. Lo que políticamente digo es que no se puede decir que el decreto es una excusa: si no cumplo, actúo ilegalmente. Me parece una barbaridad y lo estamos modificando, venimos trabajando hace varios meses; yo ya firmé decreto sustitutivo, que estoy a análisis de la cancillería para cambiar radicalmente este artículo, que me genera indignación», agregó el ministro del Interior.

«Hoy es distinta la situación de Marset porque hay alerta roja de Interpol, va a ser frenado en cualquier aeropuerto con el pasaporte nuestro o de cualquier otro. Paraguay saca la requisitoria por acción de Europol, el 3 de marzo. Marset era investigado por Europol y otras agencias. Marset atravesó Francia, Turquía y Grecia sin ser detectado», contó Heber.

Luego el ministro dio paso al subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, quien habló acerca del «cumplimiento» del decreto de 2014, y lo comparó con el anterior que rigió desde 1993. Respecto de las exigencias, planteó que la norma se cumplía consultando los antecedentes en Uruguay, o «en su defecto» a la filial de Interpol respectiva o con prueba vía testigos; «no se requiere información de antecedentes a las localidades donde está esta persona, es decir, Dubái», dijo. Agregó que «se eliminó la potestad», que, planteó, existía en el decreto anterior de 1993, «de que el cónsul del país en cuestión solicite información de antecedentes a las autoridades locales» o a Interpol en el nuevo decreto.

De todas maneras, según Maciel, «cuando el decreto no decía que fuera necesario» igualmente se consultó a Interpol sobre Marset previo a la entrega del pasaporte. La conclusión fue que «esa persona cumplía las condiciones del decreto de 2014».

«Lo que queda claro es que si estaba vigente el decreto del año 93 no salía con el pasaporte. Con el nuevo decreto Marset está libre. [Ahora] Vamos a reparar una omisión que no advertimos, que este decreto permitía que con antecedentes en el exterior se diera el pasaporte. Una barbaridad que queremos corregir cuanto antes», cerró Heber.

El ministro del Interior también se refirió a la información manejada en la prensa sobre que había averiguaciones sobre Marset. Aclaró que «las investigaciones» las lleva adelante la Fiscalía, y la Policía brinda apoyo, y en el caso de las investigaciones antidrogas tienen la obligación de ser secretas. Con esto desmintió que hubieran existido «investigaciones», pero sí «averiguaciones» sobre Marset, que ocurrieron entre setiembre y noviembre de 2021, a pedido de la Dirección de Drogas, para saber la situación del ciudadano uruguayo en Dubái.

«No teníamos información sobre que se tramitaba un pasaporte» Heber, y con posterioridad Bustillo, repasaron en forma cronológica los hechos y señalaron que la información la fueron obteniendo luego de hacerse público en caso de Marset, ya que negaron cualquier conocimiento previo. «Ni nosotros [por el Ministerio del Interior] ni la cancillería teníamos información de que Marset tramitaba un pasaporte, lo digo a nivel de las autoridades políticas», dijo Heber.

Por otro lado, el ministro informó que «este sábado, en este proceso de informar al Parlamento, se nos acercó una información de que había una instancia entre la Dirección Nacional de Identificación Civil y la Policía Científica procurando apurar tres pasaportes, entre los que estaba el de Marset». No brindó mayores explicaciones del tema, sino que planteó que se inició «una investigación de urgencia» por el envío de «un mail», sobre el que dio detalles. «Se nos dice que es algo común, no me interesa, no lo sabía y no se me informó. Por eso hay una investigación de urgencia y, si viene al caso, un sumario con separación del cargo», agregó.

Además, Heber negó que existiera alguna «alteración de los plazos» y dijo que el pasaporte de Marset fue validado desde su cartera el 23 de noviembre, junto a otros «295 pasaportes».

En tanto, Bustillo hizo una intervención más acotada que su compañero de gabinete y mostró en una línea del tiempo los hechos y la actuación de la cancillería. «No hay un problema legal, hay un decreto que da cuenta de un marco jurídico perfectible».

«Marset no tenía causa abierta en Uruguay y no existió requisitoria hasta el 3 de marzo», dijo el canciller. Señaló que el trámite del pasaporte, iniciado en octubre -un mes después de que fuera detenido en Dubái-, demoró «77 días desde que Marset fue detenido y 33 días después de la primera visita para tomarle las huellas». Sobre esto último, aclaró que no hubo un viaje hasta la presión de una diplomática, sino que la sede consular queda en la misma ciudad en que el narcotraficante estaba preso. En esta línea, negó que haya sido un trámite exprés, como sostuvo Bergara. «No hubo un trámite inusual y todo estuvo dentro de la asistencia consular» que se brinda a los uruguayos en el exterior, planteó el canciller.

«Esto fue un trámite administrativo. Nunca tomé conocimiento, ni los ministros ni los subsecretarios [de Relaciones Exteriores e Interior del pedido de Marset]. No corresponde tener conocimiento de cada trámite administrativo», sostuvo Bustillo. Añadió que «el pasaporte uruguayo no lo liberó» al narcotraficante, porque accedió al documento a finales de noviembre y quedó libre en enero; «lo liberó la Justicia emiratí de portar un pasaporte falso», señaló. «No hubo ninguna responsabilidad política», sentenció el titular de la cancillería.

«Luces y sombras» en las respuestas, según Bergara Luego de las explicaciones de los ministros, volvió el turno al miembro interpelante, Mario Bergara. Allí planteó que lo expuesto por las autoridades tuvo «luces y sombras», ya que se hicieron «aclaración» pero «hay cosas de las que todavía quedan dudas».

Respecto a la comparación entre la normativa de 1993 y 2014, planteó que antes de esta última modificación no pasaba de que se negaran pasaportes a presos uruguayos en el exterior, rechazando el argumento del gobierno. En esa línea, sostuvo que se debe «analizar» ante la modificación que pretende el gobierno, si es correcto no dar pasaporte a nadie preso en el exterior.

«No llevo la idea de que de forma automática no se daba el pasaporte [ante un caso como el de Marset] en 1993 ni que el decreto de 2014 ataba de mano a las autoridades. Había margen para evaluar [el trámite] dada las circunstancias», indicó.

Además, Bergara consideró «curioso que se plantee que las autoridades políticas no sabían» de la solicitud hecha por Marset para acceder al pasaporte, cuando «la vicecanciller tuvo una reunión por una consulta sobre la valija diplomática».

Ache, con posterioridad, dijo que se reunió con Balbi el 24 de noviembre, «cuando el pasaporte ya estaba expedido», y que el abogado «no manifestó ni yo le pregunté por la lista de clientes, me dijo que venía por un trámite y a hacer una consulta».

Por su parte, Bustillo respondió a la consulta sobre las consultas que hizo la cónsul en Emiratos sobre cómo proceder ante el pedido de pasaporte de Marset. «Es algo normal, es una chica joven, es su primer destino y quizás puede ser el primer pasaporte que pedía», dijo el canciller. Acerca de la afectación de la reputación del país, tema que planteó Bergara, el jerarca del gobierno dijo que fue «un episodio aislado que no afecta la imagen» de Uruguay. En esa línea, sentenció que las autoridades se mantuvieron «dentro del trámite legal, no hubo tratamiento exprés ni nada inusual, todo dentro de la legalidad».

