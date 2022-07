Health Cluster vai medir resultados e satisfação na saúde para a melhorar e centrar no doente

Entornointeligente.com /

E se os portugueses pudessem dar notas aos hospitais e aos médicos que os tratam? Para Joaquim Cunha, que lidera o Health Cluster Portugal (HCP), adicionar um sistema de avaliação com esses parâmetros traria «eficiência e controlo aos serviços de saúde, focando-os no cidadão». E, em última análise, «as entidades financiadoras – Estado ou seguradoras – poderiam determinar a escolha e as tabelas de preço pela qualidade do serviço», explica.

A ideia do value based healthcare (VBH) tem vindo a ganhar tração na Europa e em Portugal não está só no plano das intenções: foi já materializada num projeto-piloto na área de oftalmologia, premiado pelo World Economic Forum e no qual 18 mil pessoas operadas às cataratas avaliaram a cirurgia e a qualidade de vida pós-intervenção, com 90% a darem nota positiva aos centros oftalmológicos nacionais.

«A implementação de modelos value based permite que os serviços de saúde específicos sejam concentrados em instituições que forneçam cuidados de elevado valor, definindo-se este em termos de outcomes de saúde, com informação permanente aos profissionais de saúde e à população com o objetivo de melhorá-los, reduzir os custos ou ambos», explica Joaquim Murta, coordenador do projeto. O especialista justifica o interesse pela possibilidade que abre, não apenas de «assegurar a sustentabilidade do sistema de saúde a longo prazo e melhorar os resultados de saúde para os doentes», como de lhes permitir fazer «uma escolha esclarecida sobre onde melhor realizar a sua cirurgia ou tratamento, com consequente melhoria clara da sua qualidade de vida».

Subscrever Curar a doença não é tudo. E Joaquim Cunha explica: «Uma cirurgia ao cancro da próstata pode cumprir o que pretende resolver mas, se deixa o doente incontinente ou impotente, não será um sucesso para o paciente, não lhe permitirá ter maior qualidade de vida pós-intervenção.» Hoje, quando queremos caracterizar um serviço de saúde, contamos camas, médicos, depois resultados clínicos (taxa de sobrevida em determinada doença). O que o value based healthcare faz é juntar aos fatores de medição a perceção por parte do doente, aquilo a que o presidente do HCP chama de «revolução silenciosa», que passa por medir os resultados em saúde com o contributo do «consumidor», de forma científica e rigorosa, usando padrões internacionais que medem os mesmos parâmetros da mesma forma, com igual procedimento.

«Juntando a isto a variável custo, pode-se comparar, em tese, médico a médico, serviço a serviço, hospital a hospital; pode perceber-se onde há melhores resultados, onde é mais caro/barato. Porque não chega ter uma ideia, é preciso medir para avaliar», vinca, atribuindo a Michael Porter as raízes do estudo. E uma vez que «não se pode gerir o que não se pode medir», a ideia é recolher dados de vários serviços e perceber como funcionam, para melhor gerir, ajustar, introduzir melhorias. Ou simplesmente perceber que uma menor taxa de sucesso se explica por o hospital estar numa região envelhecida e adaptar os cuidados à população que serve.

Alargar já o projeto à degeneração macular, e ainda este ano a mais uma ou duas especialidades – ortopedia, cardiologia ou endocrinologia – é a ambição do HCP, mas implementá-lo «sem dor» num SNS esgotado, assoberbado de trabalho e com carência de recursos humanos é um desafio que implica a alteração dos sistemas de informação automática. E requer «encontrar dois ou três campeões, como o professor Joaquim Murta, cuja força e reconhecimento foi decisiva para pôr isto no terreno», concretiza Joaquim Cunha.

Melhorar o SNS Estudar os dados e perceber onde os serviços são mais eficientes para direcionar melhor as pessoas, centrando a saúde no doente e permitindo gerir com mais eficácia, é o que pretende o VBH, contando com todos os prestadores de serviços na equação. «A divisão público/privado é artificial», diz Joaquim Cunha, acrescentando que é preciso «mais rumo e menos ideologia na saúde». «Não podemos continuar a ir atrás dos problemas, temos de ir à frente. A ideologia matou-nos; está a dissipar-se, mas ainda existe e é preciso é discutir as coisas, mesmo que as soluções adotadas sejam diferentes das que eu defendo. Se não, não estaremos a atacar o problema real.»

Para o presidente do Health Cluster, as metodologias de medição de valor permitem ajudar a responder «à grande lacuna do SNS, que é a falta de instrumentos de gestão». Em cima dos dados pode tomar-se todo o tipo de decisões, incluindo premiar os melhores serviços, medir a eficiência e tomar ações para melhorá-la, até avaliar se compensa contratar certos cuidados fora das estruturas públicas e definir preços justos.

«Será inevitável na saúde, sobretudo na área dos medicamentos mais caros, arranjar forma de pagar em função dos resultados. E estas ferramentas podem ser um bom suporte.» E podem ajudar a responder aos problemas do SNS? «O problema do SNS é a falta de gestão. O SNS tem profissionais excelentes, as instalações não são problema, mas não há instrumentos de gestão, não há independência. Como é que se responsabiliza alguém que tem as mãos atadas?»

Para o presidente do HCP, há, porém, um lado positivo no que aconteceu nestes meses: ficou evidente um «problema que foi escondido durante anos. Diz-se que o SNS cumpriu em pandemia, mas não cumpriu. Falhou. Os profissionais não, mas o sistema sim. O SNS falhou na resposta à pandemia e foi só graças aos esforços dos profissionais que se conseguiu aguentar. Agora o problema está em cima da mesa e há que assumir e resolver».

E a resposta anunciada nesta semana pela ministra Marta Temido serve? «Temo que as respostas estejam a ser avulsas. Entendo que é preciso rapidez, mas os diagnósticos estão feitos – é preciso motivar pessoas com melhores salários e condições, instrumentos de gestão. Agora é a hora de tomar decisões e dar corpo a medidas estruturais.»

Aqui, a tutela está a bordo, e para responder à ambição de alargar o VBH a novas áreas contribui ainda a candidatura que o Health Cluster fez aos fundos do PRR no âmbito da digitalização da saúde, com um programa que pretende melhorar as soluções informáticas deste tipo de análises, que está em fase de negociação, devendo o contrato ser assinado ainda em agosto.

«Quando arrancámos com o estudo, o então secretário de Estado Fernando Araújo (hoje presidente do S. João) deu grande apoio moral, contactou conselhos de administração para ajudarem, foi um grande suporte. Recentemente reunimos com Lacerda Sales, que nos demonstrou igual apoio», diz Joaquim Cunha. «O que é preciso agora é muito suporte de dados. Mas a preocupação e ambição do governo de introduzir essa digitalização na saúde está bem presente.»

