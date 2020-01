He probado el cepillo rotativo Ultimate Experience de Rowenta y nunca he tenido la melena tan bonita como ahora

Entornointeligente.com /

Con tanto hype que han creado los cepillos moldeadores en redes sociales , este 2020 probar uno de ellos estaba entre mis propósitos de año nuevo. Dicho y hecho, porque no llevamos ni un mes y ya le he podido echar el guante al Ultimate Experience de Rowenta. Un cepillo rotativo de aire caliente que ya me pregunto cómo he podido gestionar mi melena sin él .

En Trendencias Siete cepillos alisadores con los que presumir de melena con poco esfuerzo Según la propia firma experta en productos capilares , el “cepillo rotativo de aire caliente Ultimate Experience de Rowenta ofrece unos resultados de peluquería con una herramienta que moldea y seca el cabello al mismo tiempo con un 58% más de brillo que cuando se seca al aire gracias a su generador de iones.” Os cuento si mi experiencia ha sido la prometida por la marca.

Cómo funciona el cepillo Ultimate Experience de Rowenta En primer lugar, hablemos del cepillo en sí. Porque esta pedazo de herramienta se merece un párrafo sobre todos sus componentes, como mínimo. El gadget rotativo viene en una caja de cartón perfectamente sujeto para evitar golpes, con tres cabezales diferentes para intercambiar en función del tipo de pelo y de los resultados que se busquen.

Los cabezales son muy fáciles de quitar y poner, con un solo botón situado en el extremo superior de cada uno de ellos. Se introducen en el cepillo hasta que hacen click y están listos para utilizar. Cada uno de ellos incluye púas con pro queratina para estimular la salud del cabello y generador de iones para dar más brillo y suavidad .

Su funcionamiento es muy sencillo. Con las flechas de derecha e izquierda se cambia el sentido del giro en función del peinado que se busque conseguir. El botón de encendido tiene tres opciones : brillo y fijación marcado con iconos de estrellas, volumen desde la raíz con flechas hacia el exterior y pelo suave y sedoso con flechas que descienden. Por supuesto, ¡he experimentado con las tres!

En Trendencias A cada tipo de cabello su cepillo: elegimos el que más nos conviene a la hora de desenredar Para qué sirve cada cabezal del cepillo Ultimate Experience de Rowenta La primera vez que hice unboxing del cepillo rotativo estuve bastante tiempo decidiendo qué cabezal utilizar. Tras leer el manual comprendí que el más ancho es más cómodo para melenas largas como la mía , así como para cabellos gruesos con frizz que necesiten mucho más trabajo .

Si tu pelo es corto o muy fino , yo recomiendo utilizar el cabezal mediano. Porque no será tan agresivo en el cabello y evitarás tirones y roturas en pelos muy quebradizos . Y porque con el cabezal grande no resulta cómodo peinar melenas con menos longitud , ya que no llega a atrapar el largo del pelo completo en su rotación.

Finalmente, tenemos el cabezal más pequeño. Yo no lo he utilizado en absoluto, porque encuentro que solo es útil si tienes el pelo muy corto o quieres moldear flequillos . Este no es mi caso, pero me quedo con ganas de probarlo si alguna vez vuelvo a lanzarme con un buen flequillo de tendencia porque estoy segura de que deja una forma ahuecada y muy natural.

Qué resultado deja de verdad el cepillo secador de Ultimate Experience He estado trasteando con él durante un poco más de tres semanas, así que me ha dado tiempo a probar muchas posiciones y peinados. ¡Cada uno mejor que el anterior! Si lo uso con el giro hacia el exterior deja muchísimo volumen , especialmente en la zona de la raíz , que se ha convertido en mi favorito.

Sin embargo, utilizando el giro hacia el interior las puntas quedan muy marcadas hacia fuera , algo que resulta precioso en melenas con capas como la mía . Por eso yo he intercalado ambas direcciones, dejándome una melena pulida y muy brillante que me va a ahorrar muchas visitas a la peluquería.

En Trendencias Probamos el cepillo eléctrico Termix Pro Styling con el que presumir de cabello este otoño Precio y practicidad del cepillo rotativo de Rowenta Si no ha quedado claro hasta ahora, confirmo que estoy encantada con el cepillo moldeador Ultimate Experience de Rowenta . De verdad ha cambiado a mejor mi rutina beauty de peinado y es muy fácil de utilizar . Eso sí, yo que tengo mucho pelo me lo seco antes con secador , reservando el cepillo para terminar de quitar humedad y moldear la melena.

Su precio es de 99,99 euros en Amazon , algo más elevado que el otros productos similares en el mercado . Si tuviera que ponerle una pega solo mencionaría su peso, algo incómodo cuando ya llevas un rato utilizándolo.

Rowenta CF9620F0 Ultimate Experience – Cepillo moldeador de aire profesional con programas, cerdas naturales, rotación y rejilla trasera extraíble

Hoy en Amazon por 99,99€ Valoración del cepillo Ultimate Experience de Rowenta Packaging : 10/10 Funcionamiento: 10/10 Comodidad de uso: 8/10 Precio: 7/10 Resultado: 10/10 Este producto fue facilitado para la prueba por Rowenta . Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas para más información.

