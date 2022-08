Héctor Navarro tiene dudas sobre el trabajo de Siemens

Entornointeligente.com /

El exministro de Energía Eléctrica Héctor Navarro espera que la empresa alemana Siemens, que viene al país para hacer trabajos en las instalaciones de generación a gas y diésel que dan servicio a la capital Caracas, no vaya a resultar en una nueva «estafa» como ocurrió con la constructora brasilera Odebrecht.

Navarro expresó la necesidad de apreciar en detalle lo que ocurre para que el Ejecutivo contratara a Siemens y agregó que la duda sobre Siemens existe, a pesar de que considera que la empresa alemana es seria en su trabajo técnico.

Para ello, puso como ejemplo el caso de Odebrecht y los negocios que tuvieron en EEUU y toda América Latina, aunque fue en Venezuela donde tuvo su mayor cantidad de contratos. Al pasar el tiempo, las demás naciones iniciaron investigaciones y revelaron actos de corrupción de la contratista brasilera, mientras que en nuestro país no se investigaron.

«El que es picado de culebra, le tiene miedo al bejuco. En Venezuela han pasado muchas cosas con empresas muy seria. Conozco la capacidad técnica de Siemens, sin duda, de muchísimos años. Esa empresa tiene como 100 años de fundada. No me cabe duda. Pero uno no sabe los intermediarios, los que están en el medio cobrando comisiones para pasar el contrato inflado a la empresa, ese tipo de cosas», advirtió este viernes 26 de agosto en entrevista concedida al Circuito FM Center.

A juicio de Navarro, las autoridades deberían buscar a los ingenieros venezolanos para que vengan al país y ayuden a la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y destacó que parte del problema que existe es por falta de planificación y de inversiones.

Expresó que se debe apostar por energías limpias como la hidroeléctrica para así combatir contra el cambio climático y evitar llegar al punto de no retorno de 2050.

Por otro lado, al ser preguntado sobre la central hidroeléctrica de Tocoma, el exministro Navarro explicó que el principal problema que se presentó es que el embalse nunca se llenó, por lo que la amplia generación que se esperaba de 2.300 MV no se dio.

De igual forma denunció que la única turbina que había en el complejo, instalada cuando él estuvo al frente del Ministerio de Energía Eléctrica, fue retirada del lugar.

Además, cree que Petróleos de Venezuea debe ser redimensionada y tomar en cuenta otros nichos de mercado para explotar como por ejemplo el gas, ya que este es un hidrocarburo que puede ser considerado transitorio a energías más limpias, que también puede tener uso en temas agrícolas.

En cierta consonancia con las declaraciones de Navarro, el director de la ONG Monitor Ciudad, Jesús Armas, considera que el Estado debe hacer un proceso de licitación para adjudicar el proyecto de rescate del sistema de energía en el país para que la inversión que se haga pueda traducirse en beneficios reales en pro de la gente.

«Estamos absolutamente de acuerdo que se haga todo lo que haga falta para acabar con el sufrimiento de millones de venezolanos que a diario sufren los estragos de los apagones. Pero hoy nos vemos obligados a encender nuestras alarmas, pues esta empresa ha tenido episodios cuestionables en el pasado reciente y que incluyen sobornos en Venezuela y en otros países de Latinoamérica», aseveró sobre Siemens de acuerdo a una nota de prensa.

El pasado 24 de agosto, la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, manifestó que la prioridad para Siemens debería ser Zulia, Barinas y los estados andinos en vez de abordar Caracas y Miranda, como el Estado planificó.

Resaltó que Siemens viene a arreglar problemas en generación termoeléctrica y no en hidroeléctrica. Por ello, pidió una mayor planificación por parte de las autoridades para realizar los trabajos y establecer un cronograma de mantenimiento a las instalaciones

Fuente: Tal Cual

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com