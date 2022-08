Héctor Moreno: Cualquier equipo de la Liga MX puede competir en la Liga de España

Entornointeligente.com /

El experimentado defensa mexicano, Héctor Moreno , salió en defensa de los equipos de Liga MX y aseguró que cualquier conjunto mexicano tiene la capacidad de competir tanto en LaLiga de España como en los torneos continentales de Europa.

El zaguero central aseguró que el Barcelona no correría con la misma suerte de golear nuevamente a los Pumas y el Real Madrid no volvería a igualar con el América.

«Sí, cualquier equipo de la Liga MX puede competir en la Liga de España . Si juegan otra vez Barcelona vs Pumas, no será 6-0, igual América contra Madrid, no será el mismo resultado. Rayados tiene excelente plantel, muchos seleccionados, mucha calidad y no tengo duda que competiría», dijo.

En este sentido, Héctor Moreno , quien militó en escuadras como el Espanyol o Real Sociedad, fue más allá y aseguró que su escuadra podría pelear la misma Champions League.

«Jugaría Champions, Europa League, no sé, pero competiría sin duda», aseveró.

Héctor Moreno aprovechó para recordar su paso por más de una década en el futbol europeo y mencionó que Rayados tiene una infraestructura al nivel de cualquier equipo del Viejo Continente.

Héctor Moreno, con amplia experiencia en Europa, subrayó el nivel y la infraestructura del futbol en México Imago7 «El estadio, las instalaciones, jugué en diferentes equipos y Rayados no le pide nada a ninguno de ellos, el estadio es de primer mundo, por eso estará en el Mundial 2026, El Barrial igual, no tienen nada que envidiar, es una excelente institución, estoy orgulloso de pertenecer y me encantaría ayudar a que siga creciendo», dijo de manera tajante Héctor Moreno .

En torno a la Selección Mexicana y la posibilidad de disputar su cuarta Copa del Mundo, señaló que se encuentra en las condiciones para disputar el puesto titular en el equipo que dirige Gerardo Martino.

«Me enfoco en mejorar, crecer, seguir aumentando el nivel que pueda presentar, después vendrá del entrenador, los últimos años he sido participe de cada concentración (del Tri).

«Estoy con ilusión, como si fuera mi primer Mundial, lo haré de la mejor manera si me toca estar ahí, tengo la confianza e ilusión de terminar un buen año en Rayados, el pasado fue revoltoso, aunque ganamos la Concachampions, fue complicado porque no pudimos ser capaces de avanzar en la liga mexicana, entonces me gustaría primero que nada terminar de la mejor manera el torneo con Rayados y después enfocarme en lo demás», finalizó.

