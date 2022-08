Héctor Brands estará en Pandeportes hasta diciembre

Entornointeligente.com /

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands anunció que estará en el cargo hasta diciembre próximo, que volverá a ejercer su cargo como diputado de la Asamblea Nacional y que aspirará a reelegirse para un segundo periodo en el Legislativo.

Brands explicó que el trabajo que fue a hacer a Pandeportes ya está llegando a su culminación, tras invertir casi once meses en hacer modificaciones a la ley de deportes, cuyo proyecto espera presentar a la Asamblea a inicios de enero de 2023.

«Se trata de la nueva ley general del deporte y la recreación, que busca la modernizacion de la política pública en materia deportiva se dé ya», indicó.

Sostuvo que al mes de diciembre próximo serán casi 20 meses al frente de la entidad y dijo quedarse con la experiencia de entender lo que viven nuestros atletas, lo que viven las federaciones y lo que ha vivido el deporte durante los últimos veinte años.

«Eso se tradujo en que la Ley 50 vigente ya tuvo un rol importante y hemos tenido avances significativos en materia deportiva», agregó.

Detalló que en ese sentido, desde el 7 de septiembre de 2020 se instaló una mesa de consultas para lo que será la nueva ley. «Hemos consultado a todo el ecosistema deportivo, asociaciones, federaciones clubes cívicos, Comité Olímpico, empresa privada; todo, porque el deporte es una herramienta tan importante en cualquier país del mundo que genera empleo, que reactiva a la economía y que transforma vidas», dijo.

Agregó que lo que hay que ver en estos momentos es en dónde está nuestro país en materia deportiva y hacia dónde queremos ir, «y en ese hacia dónde queremos ir, es donde entra esta modernizacion de la política pública en materia deportiva», expresó.

Sostuvo que una vez cumplida su misión y presentar el proyecto de ley a la Asamblea retornará a la Asamblea y que su primera intención es la de reelegirse como diputado. Tampoco descartó una posible postulación para la Alcaldía de Panamá.

«Lo más importante ahora mismo es completar el ciclo de lo que vine a hacer en Pandeportes, una institucion que por los últimos quince años no tiene proyectos de sostenibilidad, no se invierte en el mantenimiento de la infraestructura deportiva, los atletas han tenido muchos problemas para recibir los apoyos que necesitan; eso ha cambiado en estos últimos casi quince meses, no lo digo yo, lo dicen los propios atletas», señaló.

Entonces, sostuvo, no importa quien dirija Pandeportes, «la política de planificación deportiva no puede estar supeditada a una persona, tiene que ser una planificación de política pública y de Estado», puntualizó.

Temas relacionados:

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com