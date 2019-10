HBO sí tendrá precuela de Game Of Thrones, House of Dragons ya en producción

Entornointeligente.com /

Los fanáticos de la exitosa serie Game Of Thrones pueden estar tranquilos, la operadora de televisión HBO confirmó mediante su cuenta de Twitter que da luz verde al proyecto “House of Dragons ” una precuela que tratara sobre la familia Targaryen.

HBO cancela precuela de Game of Thrones que protagonizaba Naomi Watts La noticia surgió pocas horas después de la cancelación de la precuela que tenía como protagonista a Naomi Watts; aunque esta proyecto se dio a conocer en septiembre, ahora se ha convertido en la única propuesta para explotar el universo medieval escrito por George R.R. Martin.

El anuncio se realizó durante la presentación de la nueva plataforma de contenidos “HBO Max” que estará habilitada en el 2020, donde la marca fusionará sus contenidos con los de Warner Bros.

#HouseOfTheDragon , a #GameofThrones prequel is coming to @HBO .

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Este nuevo spin-off situará a la audiencia al inicio del libro “Fuego y Sangre”, es decir 300 años antes de los acontecimientos de la serie; este contará la historia de los antepasados de Daenerys Targaryen, la madre de los dragones.

A diferencia de la otra serie que ya tenía un episodio piloto, esta ya tiene toda una primera temporada programa que sera dirigida por Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que también ejercerán de productores; Sapochnik fue el encargado de crear los mejores episodios de la serie de Game Of Thrones como “Los Vientos de Invierno”, “La Batalla de los Bastardos” y ” La Larga Noche”.

Creadores de ‘Game of Thrones’ renunciaron a realizar para Disney una trilogía de Star Wars Por el momento no se tiene mayor información acerca de qué actores estarían dando vida a los protagonistas de esta precuela. Solo se conoce que tratará acerca de los antepasados valirios en los días de la conquista de los 7 reinos del “Westeros” gracias al gran poderío y apoyo de los dragones que tenían bajo su control. (E)

