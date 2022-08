HBO Max y Discovery+ se fusionan en una única plataforma

Entornointeligente.com /

El nuevo servicio unirá los catálogos de WarnerMedia y Discovery y se convertirá en el segundo grupo mediático más importante de Norteamérica

Las marcas HBO Max y Discovery+ se fusionarán en una única plataforma de «streaming» que comenzará a operar en el verano de 2023, anunció este jueves el consejero delegado (CEO) de la nueva compañía Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Se desconoce el nombre con el que se comercializará esta nueva plataforma que, de entrada, nacerá con una base de usuarios superior a los 90 millones en todo el mundo al combinar los dos servicios ya existentes. HBO Max, lanzado hace dos años con el objetivo de convertirse en la principal competencia de Netflix y Disney+, suma en la actualidad 76,8 millones de usuarios en EE.UU., Europa y Latinoamérica. Por su parte, Discovery+ cuenta con unos 24 millones de suscriptores, principalmente en Estados Unidos. El nuevo servicio unirá los catálogos de WarnerMedia y Discovery, que iniciaron un proceso de fusión esta primavera para convertirse en el segundo grupo mediático más importante de Norteamérica, solo por detrás de The Walt Disney Company. Así, el nuevo conglomerado es propietario de marcas tan populares como HBO, CNN, Warner Bros., Eurosport y DC Comics, que pasarán a integrar la programación de la nueva plataforma. «Al final del día, poner todo el contenido junto era la única manera de hacer ese negocio viable», explicó el jefe de estrategia de «streaming», JB Perrete, durante una llamada con inversores. La unión de ambos servicios llega en un momento en el que el mercado del «streaming» está empezando a mostrar sus primeros signos de saturación. Netflix acumula dos trimestres seguidos con pérdidas de clientes; la plataforma CNN+ clausuró su servicio un mes después de su debut y otras apuestas como Apple TV+ no terminan de despegar a pesar de contar con inversiones millonarias. Al respecto, Zaslav avanzó que su grupo ya trabaja con la idea de ofrecer una suscripción más barata, incluso gratuita, a cambio de anuncios, lo mismo que Netflix va a implementar el año que viene. Los tropiezos que las plataformas se están encontrando han llevado a que los estudios de Hollywood cambien la estrategia que comenzaron durante la pandemia y vuelvan a apostar por los estrenos exclusivos en cines para que las películas resulten rentables. Esta misma semana, la factoría decidió cancelar el estreno de «Batgirl», un filme ideado para lanzarse por HBO Max, tras invertir 90 millones de dólares en su rodaje. «Nuestra estrategia ha cambiado en el último año y refleja la importancia, pero no la dependencia, del ‘streaming'», aseguró Zaslav.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com