HBO Max eliminará otras 36 series de su catálogo

Al menos unas 36 series originales de HBO Max estarán siendo eliminadas de la plataforma a medida que se va concretando su fusión con Discovery Plus.

Variety es la encargada de dar el reporte y señala que la acción se realiza con la finalidad de ahorrar dinero en la compañía evitando pagar derechos por su transmisión.

HBO Max sigue en recortes Estas 36 series desaparecerán del catálogo de Estados Unidos, siendo 20 de ellas originales de la plataforma. Lastimosamente, muchas de ellas ni siquiera llegaron al resto del mundo.

Desde producciones de HBO hasta Cartoon Network, las propuestas estarán desapareciendo paulatinamente.

Originales de HBO Max

’12 citas de Navidad’ ‘About Last Night’ ‘Aquaman: King of Atlantis’ ‘Close Enough’ (disponible en Netflix) ‘Ellen’s Next Great Designer’ ‘Esme & Roy’ ‘The Fungies!’ ‘Generation Hustle’ ‘Generation’ ‘Infinity Train’ ‘Little Ellen’ ‘My Mom, Your Dad’ ‘Odo’ ‘Ravi Patel’s Pursuit of Happiness’ ‘Campamento mágico’ * ‘The Not-Too-Late Show with Elmo’ ‘The Runaway Bunny’ »Tig n’ Seek’ ‘Yabba Dabba Dino’ Originales de HBO ‘My Dinner with Herve’ ‘Share’ Cartoon Network ‘Dodo’ ‘Elliott From Earth’ Mao Mao’ ‘Poderosas magiespadas’ ‘OK K.O.! – Let’s Be Heroes’ ‘Tito yayo’ ‘Victor y Valentino’ Títulos adquiridos ‘Detention Adventure’ ‘Messy Goes to Okido’ ‘Mia’s Magic Playground’ ‘The Ollie & Moon Show’ ‘Pac-Man and the Ghostly Adventures’ ‘Make It Big, Make It Small’ ‘Squish’ Con información de RPP

