HBO estrena primer adelanto de «The Last of Us»

CARACAS.-Se acerca el estreno de la esperada adaptación para televisión del aclamado videojuego de Play Station «The Last of Us» , por lo que HBO reveló este lunes el primer teaser de la serie para esperar su llegada en 2023.

Las primeras escenas de la ficción sobre zombies forman parte de un comercial publicado por la plataforma de streaming HBO Max donde además se mostraban adelantos de otras producciones de la compañía como «The Idol», «Love and Death», «Succession», «The White Lotus», «And Just Like That», «Hacks, The White House Plumbers», y «Our Flag Means Death».

Sin embargo, el video termina con algunas escenas que muestran por primera a los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey (entre otros integrantes del reparto) en acción. En unos breves segundos ya los fans del videojuego pueden apreciar y hacer sus comparaciones con respecto al material original.

«The Last of Us» es un juego del 2013 que salió para la PS3 y fue producido por Naughty Dog que sigue a un hombre llamado Joel y una niña llamada Ellie en un viaje para encontrar la posible cura para acabar con una pandemia zombie que azota al mundo. Este título fue muy bien recibido por la crítica y el público, además contó con una secuela para Play Station 4 que salió en 2020.

La serie contará con 10 episodios para su primera temporada y tendrá entre sus equipo de producción a Neil Druckmann que dirigió y escribió el videojuego.

Unión Radio

