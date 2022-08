HBO cumple expectativas tras estreno de House of the dragon

Entornointeligente.com /

Tras el estreno de la serie House of the dragon , nueve millones de espectadores en EEUU, quedaron encantados, como uno de los mejores series de la plataforma de HBO.

Estas cifras para la nueve serie, indicaron que además de estos nueve millones de espectadores, el primer episodio de esta producción abarcó casi 10 millones de televidentes, en la emisión por cable y en el streaming HBO Max.

«Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar a Westeros. House of the dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentoso que puso su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores», aseguró Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max.

Debido al colapso por el primer capítulo de House of the dragon usuarios en todo el mundo reportaron bloqueos e interferencias para ingresar a HBO Max.

En ese sentido, el medio Deadline expresó que la nueva producción superó a Game of Thrones «en casi un 350% en términos de espectadores. Por supuesto, no había HBO Max en ese entonces y la transmisión era una parte menor para la industria de la televisión».

House of the dragon , tendrá un total de 10 capítulos, los cuales serán estrenados todos los domingos hasta el próximo 23 de octubre.

