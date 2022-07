Hábitos que te ayudarán a prevenir la osteoporosis

Entornointeligente.com /

Los huesos son la parte más sólida y fuerte de la estructura corporal. Pero su dureza no significa que se trate de materia inerte. Al contrario: se remodela continuamente formando nuevo tejido y eliminando el antiguo.

El equilibrio entre la destrucción y la reconstrucción de hueso puede alterarse, para bien o para mal, con la alimentación y el modo de vida.

El estrés, el embarazo, el tabaco y el alcohol, por ejemplo, pueden favorecer la pérdida de densidad ósea.

7 consejos para prevenir la prevención

Cambios saludables en la dieta y el tipo de vida pueden ayudar a mantener los huesos sanos y evitar problemas como la osteoporosis (pérdida de densidad de la masa ósea), o la artrosis (un trastorno de las articulaciones caracterizado por la degeneración del cartílago y el hueso adyacente).

Se aconseja:

Seguir una dieta rica en cereales, fruta de temporada y frutos secos. No abusar de alimentos ricos en proteínas, pues puede acelerar la pérdida ósea. Las proteínas son ricas en nitrógeno y fósforo, y para compensarlo el organismo tiende a extraer calcio del hueso. Es preferible mantener una ingesta proteica no superior a 100 gramos diarios. Aumentar el consumo de productos de soja. Sus fitoestrógenos ejercen un efecto muy positivo sobre el metabolismo del calcio, lo que protege frente a afecciones óseas como la osteoporosis. Restringir la ingesta de bebidas alcohólicas, cafeína y azúcar, ya que contribuyen a eliminar calcio del organismo. No beber regularmente bebidas gaseosas o de cola. Además de su elevado contenido en azúcar, suelen contener fosfatos que tienden a «robar» calcio a los huesos. Practicar ejercicio regular y moderado, adaptado a la edad. Dinamiza músculos y esqueleto, activa el sistema cardiovascular y aumenta la oxigenación (también a nivel óseo). Las mujeres que practican deporte de jóvenes tienen menor riesgo de osteoporosis. Evitar los movimientos bruscos, las cargas excesivas y las posturas inadecuadas.

