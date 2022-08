Haz crecer el cabello con una crema de romero y aloe vera

Entornointeligente.com /

¿Te hiciste un corte de cabello, pero no te gustó? ¿Tu pelo no crece rápidamente? Estoy segura que lo que necesitas es una solución para que tu melena vuelva a ser larga o se vea kilométrica como siempre has soñado, pero no quieres esperar mucho tiempo para ver resultados. ¿Qué hacer? Prepara una crema de romero, aloe vera y cebolla para hacer crecer el cabello y tenerlo largo y bonito en una semana. ¡Tu pelo crecerá 1 centímetro! Sigue leyendo para que descubras cómo lograrlo.

Beneficios del romero en el cabello El romero es una planta que es un gran aliada en la belleza, pues la vitamina C, ácido rosmarínico y el alcaloide rosmaricina que contiene evita la caída de cabello, fortaleciéndolo desde la raíz; sumado a esto, también sirve para estimular la circulación de la sangre en el cuero cabelludo, logrando que tengas una melena muy larga, como la de Rapunzel.

¿Cuáles son los beneficios del aloe vera en el cabello? El aloe vera mantiene tu pelo hidratado, con vida, sedoso y con una textura envidiable; es ideal para melenas rizadas, pues ayuda a controlar el frizz y evita que se encrespe. Para el pelo lacio también funciona ya que de igual forma estimula el crecimiento rápido.

Cómo ayuda la cebolla a hacer crecer el cabello La cebolla es rica en vitaminas A, B6, C y E; también contiene sodio, potasio, hierro, fibra y es fuente de ácido fólico. Por tal motivo, la cebolla hace que el cabello corto crezca rápido, además de evitar su caída y ocultar las canas de forma natural, de manera que no tengas que usar tintes.

¿Cómo hacer que el cabello crezca 1 cm en una semana? Será muy fácil hacer que tu pelo se vea largo en una semana; prepara tu crema con los siguientes ingredientes:

Un puñito de romero fresco. 6-8 cucharadas de aloe vera (depende del volumen de tu cabello). El jugo de 1/4 de cebolla. Una taza de acondicionador . En un tupper o recipiente de plástico que tengas en tu casa, vierte la taza de acondicionador e inmediatamente después, añade el romero y el jugo de cebolla; cuando estén bien integrados, agrega el aloe vera y sigue mezclando hasta conseguir una crema homogénea; después, aplica sobre tu pelo húmedo, desde la raíz hasta las puntas, dando un ligero masaje; coloca una gorra de baño y espera durante 45 minutos; cuando pase este tiempo, lava muy bien tu pelo, hasta que el agua sea clara.

Te recomendamos que lo utilices todos los días durante una semana, para que al final veas que un cambio en tu cabello corto y luzca más largo, hasta 1 centímetro más. Esta crema casera de romero, aloe vera y cebolla será tu favorita una vez que veas lo bonito que deja a tu pelo.

