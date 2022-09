«Hay que cerrar el CNP»

Entornointeligente.com /

Al Consejo Nacional de Producción (CNP) se le debe poner candado. Así lo considera el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Gilberto Campos, quien aseveró que dicha institución solo le genera pérdidas al país. Del mismo modo, planteó que Fanal actúe como una «entidad privada» y, además, que el 10% de utilidades que dirigen los bancos públicos al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) se canalicen a través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Este es un extracto de la entrevista que brindó Campos a DIARIO EXTRA. ¿Quién es Gilberto Campos y cómo llega a la política? – Soy politólogo de profesión y tengo una especialidad en comunicación política. Durante toda mi vida, he desarrollado un trabajo fuerte en materia de protección de los derechos de los ciudadanos de los usuarios a través de Consumidores de Costa Rica, organización que fundamos hace poco menos de 25 años y que poco a poco, se convirtió con mi trabajo, el de Érick Ulate y los demás compañeros, como una de las principales organizaciones de defensa del país. Desde allí, nos opusimos a aumentos y logrando reducciones de tarifas. Esas son algunas luchas que hemos dado. Hemos ayudado a un montón de comunidades durante muchísimos años y orientado para que pudieran defenderse desde el punto de vista técnico. También intentamos mejorar los mercados internos en comités de reglamentación técnica del Ministerio de Economía, comités de normalización en Inteco. Ha sido un reto posicionar el tema de defensa del consumidor y tocó abrir brecha. Lo que buscamos siempre es cuidar la bolsa de la gente. Todo eso permitió ingresar al Partido Liberal Progresista y ahora estamos en la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo se pueden traducir ese tipo de luchas en proyectos de ley desde el Congreso? – Es un asunto de enfoque. Cuando se analizan los enfoques de los proyectos de la ley en los últimos años, uno se da cuenta que siempre hay un sector privilegiado o un negocio, pero la gente nunca está en el centro de la formulación de políticas públicas. Nuestro objetivo es poner a la gente en el centro. Le pongo un ejemplo: el proyecto para regulación de las plataformas de economía colaborativa. Hay un intento de combinar el transporte privado colaborativo con el transporte público y son dos cosas completamente diferentes. Es como comparar taxis con bicicletas de alquiler o taxis con tren. ¿Y hacia dónde debería dirigirse la discusión? – Hacia la posibilidad de que la gente pueda elegir. Las personas deberían tener la posibilidad de escoger un modelo seguro y eficiente de transporte, que compita con mejores tarifas, pero no se vale que la gente que está metida en eso, tratando de llevar sustento a sus familias, sigue siendo perseguida y considerada casi como un criminal, aunque el Gobierno les haya puesto impuesto. Siguen perseguidos, tachados de ilegales, piratas y casi de antipatriotas ¡No puede ser! De lo que se trata es que los usuarios tengamos la posibilidad de encontrar una modalidad de transporte que esté regulada mínimamente y en competencia. Las cosas no caminan en este país porque siempre tenés intereses gremiales chocando entre sí. Pero esa situación generaría que haya sectores disconformes: Uno de ellos sería el de taxis, ¿cómo avanzar en el tema en medio de esos pesos y contrapesos? – Poniendo el usuario en el centro de la cosa. Usted dice, bueno, este gremio me está pidiendo mejorar las condiciones de operación, revisemos entonces los marcos normativos y quitemos las trabas, eliminémosle una revisión técnica, bajemos el canon de regulación, pero se debe avanzar en el tema de competencia. Se debe permitir nuevas modalidades y no se trata de ahogar a uno por encima del otro, sino mejorar. ¿Cuáles otros proyectos de ley está impulsando? – Una reforma al artículo 71 del Código Municipal. Es un proyecto importantísimo porque, desde siempre, las municipalidades han tenido que enviar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para permitir donaciones, desafectaciones y un montón de cosas que son estrictamente del universo local. Tenés en la Asamblea una lista de proyectos gigantesca que podrían solucionarse desde las mismas municipalidades. Aparte, tenemos proyectos para regulación de medicamentos y temas de reforma del Estado. ¿Qué más puede decir en cuanto al de medicamentos? – Es un tema complejo. El tema de medicamentos tiene que pasar por una acción del Poder Ejecutivo a través de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). Dicho órgano no tiene plata. Entonces, hay que ver el interés del Gobierno para mejorar la financiación de la comisión. ¿Con qué fin? Para que pueda realizar los estudios de concentración necesarios y determinar en cuáles etapas del mercado es necesario actuar. Todos tenemos percepciones de concentración en la etapa de importación y etapa mayorista, pero es necesario contar con informes técnicos de la Coprocom. A nivel legislativo, ¿qué se puede hacer? – Hay que esperar. Cualquier otra solución que se plantee como proyectos de ley, que por cierto hacen fila en la Asamblea Legislativa, diay, es complejo sin ese criterio de Coprocom, que es la autoridad de competencia. No se pueden hacer ocurrencias. Le pongo el ejemplo: El del aguacate Hass, con México… Fue una juponada que le costó al país millones de dólares. ¡No podemos hacer cosas de ese tipo con el tema de medicamentos y por eso debemos esperar…! Ahora, también hay que reconocer que el Gobierno está dando los pasos correctos en temas de moléculas, medicamentos y homologación de registros. Hay un proyecto del Liberal Progresista que está vinculado a la apertura del Sistema de Banca para el Desarrollo, ¿en qué consiste? – Hay un clúster de cooperativas que necesitan mucho apoyo y actualmente, no reciben apoyo. Lo mismo con cooperativas que se están formando en materia tecnológica. Es necesario que el país redirija los recursos a estos sectores. El Estado puede redirigir esos fondos del SBD para promocionar cooperativas. Las instituciones del sector cooperativo están muy orientadas hacia el sector agroindustrial y financiero. Hay que enviar los recursos a muchachos y mujeres que se están consolidando. Además, queremos quitarles a los bancos el peso de trasladarle el 10% de las utilidades al sector y que dirige los fondos a sectores particulares. ¿Quitarles las utilidades a las cooperativas? – El proyecto plantea quitarle el 10% al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), dejarle el 5% a los bancos y el restante 5% se traslada al SBD para que pueda ser colocado en esos nuevos clústeres. Pero Banca para el Desarrollo tiene millones de millones sin colocar… – No estamos hablando de la gestión… Eso se resuelve de otra manera, sino de política pública. ¿Y no sería mejor darles directamente de la plata de Banca para el Desarrollo? – El SBD tiene ya una línea para cooperativas, pero estamos hablando de un sector vulnerable. Pero se debilitaría Infocoop… – No se necesita Infocoop. Todo se puede hacer a través de los bancos y del SBD. Los bancos no colocan… – El SBD está mal gestionado, pero, a ver, si esos sectores de jóvenes, mujeres y otras cooperativas están al margen del modelo actual ¿por qué no se pueden impulsar por el modelo planteado en el proyecto de ley? Lo que proponemos es romper el saco, salirnos de la caja y decirles: «de esta plata que ustedes están destinando a estos sectores estables, vamos a agarrar recursos para darle chance a esta otra gente que está arrancando». ¿Por qué a través de Banca para el Desarrollo? ¡Diay, no me voy a inventar el agua tibia! Es un asunto de gestión que debe mejorar, pero la política pública no puede estar en función del manejo que se le está dando a los recursos. El SBD tiene que ser más eficiente: Colocar más rápido, pero se necesita romper el saco. ¿No es más fácil dejar la plata en Infocoop y que ellos la distribuyan a los sectores que ya de por sí conocen? – Rotundo no. Infocoop tiene muchos cuestionamientos ¿Cuántas intervenciones ha sufrido Infocoop? ¿Cuántos cuestionamientos? La cartera de morosos… ¿Hay que ponerle candado a Infocoop? – Hay que valorar cada uno de las instituciones del sector cooperativo, hacerle un análisis costo-beneficio y ver que puede pasar. Yo creo en el modelo cooperativo, hay que mejorarlo y gestionarlo, pero hay muchas organizaciones periféricas alrededor del modelo que deben ser evaluadas. Algunas instituciones cooperativas tienen recursos para dar apoyo, pero no pueden usarlos por temas de regla fiscal… – Eso no es problema de política pública para beneficiar a los sectores desprotegidos. Es un tema del diseño de la regla fiscal. Yo sí creo que se debe hacer un replanteamiento de la regla fiscal: Debe existir para contener y reducir el gasto, pero también hay que ser claros que está afectando a muchos sectores que no deberían verse afectado: Uno de ellos son las universidades. Cuando las universidades captan dinero internacional para proyectos, no pueden usarlo porque les sube el gasto corriente y afecta en regla fiscal. No le podés poner freno al conocimiento. Hay que hacer una evaluación de las instituciones que tienen recursos propios que vienen de tasas o impuestos. Hay que evaluarlos, pero ¡ojo! No hay que quitar la regla fiscal. Las instituciones de educación, salud y seguridad deberían tener una regla diferente. Costa Rica tiene 70 años con instituciones sociales, con gastos altos en esa materia y no baja la pobreza estructural. Yo creo en que uno debe generar procesos de movilidad social a través de la educación, porque, cuando se subsidia la pobreza, va a seguir creciendo. La mejor política social es un trabajo y el Estado tiene que abrir esas posibilidades, sin generar cargas permanentes. ¿Ustedes presentaron un proyecto para abrir Fanal? – Lo que buscamos es abrir el monopolio de la producción de alcohol y abrir el capital social a la posibilidad de inversión privada. En Costa Rica tiene que haber posibilidades de competencia en materia del mercado del alcohol. Perfumeras, farmacéuticas y otras industrias se quejan de la falta de alcohol y el mercado actual es ineficiente y por debajo de la demanda que se espera. Necesitamos abrirlo. ¿Cuántos microempresarios o emprendedores podrían hacer destilados y diversificar el mercado? Si vos seguís pensando en meterle impuestos a lo loco a todos los alcoholes, estamos empujando a la gente a consumir adulterados, lo cual generará problemas de salud pública. ¿Qué hay que hacer con el Consejo Nacional de Producción (CNP)? – Hay que cerrar el CNP. Esa institución dejó de cumplir su rol hace mucho tiempo. Tiene una visión muy romántica. Aparte, se debe analizar los estados financieros porque tiene muchas pérdidas. La mayoría de los recursos de Fanal proceden del CNP… – Fanal debe operar como una empresa privada, abierta y en competencia. Aún no se define nada sobre eurobonos… – En lo único que estamos de acuerdo es que no hay repago ni líneas de crédito. Creemos en un plan de reducción del gasto. Yo creo que no se puede regatear y ser tan irresponsable de decirle al Gobierno: Te doy 3, te doy 6, te doy cuatro… El Gobierno necesita $1.500 millones para el 2023. Mi tesis y la de algunos compañeros es: ¿por qué le daríamos más de esa plata? ¿Darle $6.000 millones no es una buena señal para los mercados? – No. Son cuatro emisiones en años diferentes. La tasa de interés de esta emisión va a ser diferente a la tasa de interés de la segunda, tercera y cuarta respectivamente. ¿Cuál garantía tenés, en caso de tener los $6.000 millones de que las de tasas van a ser mejores? Aparte, cuando llegás a colocar, son tenedores diferentes. Eso de mejores tasas no es cierto, porque, además, cuando se sale a mercado internacional, el accionista dice a mí me interesa $500, $800 o $1.000 millones ¿Vos crees que el Gobierno va a decir: «Los $1.500 millones o nada»?

