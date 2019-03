“Hay personas a las que les interesa que se diga que Sergio Ramos toma las decisiones…”

Entornointeligente.com / Ramos celebró ante Malta los catorce años como internacional. El capitán habló tras el partido y se mostró crítico con algunas afirmaciones sobre su supuesto poder en el Madrid. Problema familiar de Luis Enrique: “Ha sido una situación complicada, jodida para el grupo. Qué mejor manera que conseguir un victoria y dedicársela a él y a su familia”. Partido complicado emocionalmente: “Es cierto que las circunstancias no son fáciles ante ningún rival. Sacamos lo tres puntos, que era el objetivo. Habrá que ir viendo y probando jugadores que tienen menos minutos en la Selección”. Catorce años de su debut: “Sí, a pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca, lo vivimos como si fuera algo nuestro también. No ha sido muy agradable, esperemos que mejore la situación”. Estado personal: “Estamos para hablar de la Selección. No puedes estar toda la vida ganando y te toca pasar momentos buenos y momentos malos. Los cambios generan cosas positivas. Toca volver al club y lo haré con una sonrisa”. Regreso de Zidane: “Es una noticia muy grata para todo el grupo, pero yo no tomo el mando. No me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones aunque haya personas a las que le interese que se diga que Sergio Ramos toma las decisiones, son otros las que tienen que tomarlas y nosotros nos adaptamos. Si hay alguien que conoce la casa es Zizou y es algo muy positivo para todos”. Duración de su contrato con el Madrid: “Yo tengo este año y dos más. Si me han quitado años no me he dado cuenta”. A cuatro partidos de igualar a Casillas: “A cuatro de tu amigo (Casillas), que está temblando ya. Desde que empecé, él siempre me había dicho que lo único capaz de superarle era una situación como la mía. Es un orgullo estar a la altura de una leyenda como Iker”. Goles de Morata: “Nadie duda de los delanteros que tenemos. El míster lo maneja muy bien. El delantero vive del gol. Hoy le ha tocado a Morata, pero tenemos grandes delanteros. Yo me tengo que preocupar de defender y que no nos hagan goles”.LINK ORIGINAL: As

