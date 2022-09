¿Hay engaño sexual?

Entornointeligente.com /

Una señal muy clara de que tu pareja está manteniendo sexo con otra persona es que ahora se preocupa demasiado por mantenerte alejado de su móvil

Una señal muy clara de que tu pareja está manteniendo sexo con otra persona es que ahora se preocupa demasiado por mantenerte alejado de su móvil. Por ejemplo, has querido coger su teléfono para hacer una llamada e instantáneamente ha llegado antes al terminal para revisarlo antes de dejártelo. O le has pedido que te enseñe una foto y cuando entra a su galería, intenta que no vea el resto de fotos que tiene en el teléfono. Todos estos gestos podrían señalarte que te está intentando ocultar alguna cosa, especialmente si dicha persona no tenía esa necesidad de privacidad contigo.

Por último, otro aspecto relacionado con el móvil y que también podría ser un signo de infidelidad es que se pasa a todas horas hablando por WhatsApp con alguien, incluso cuando estáis intentando tener un momento para vosotros dos.

Nuevos hábitos de higiene personal

Otra forma de detectar una infidelidad es con la higiene. Si tu pareja siempre ha sido una persona con hábitos de higiene muy marcados, no deberías hacerle caso a este punto. Sin embargo, si de repente comienza a cambiarlos y se vuelven muy extremos, entonces existen la probabilidad de que te esté engañando sexualmente. Comprueba si tu novio/a tiene ahora algunos de estos comportamientos relacionados con la higiene:

Se arregla demasiado y se preocupa excesivamente por su aspecto.

Se da más duchas de lo habitual o en horarios extraños.

Se asegura de poner su ropa en la lavadora sin que tú llegues a tocarla u olerla.

Ha cambiado de perfume o has notado un olor diferente en tu pareja.

Lava y limpia su coche prácticamente todos los días: este hábito podría significar que ha tenido algún encuentro sexual con alguien en el vehículo y quiere asegurarse de que no hayan pelos, olores ni otras señales que te hagan sospechar de su aventura.

No le apetece tener sexo contigo

Éste sería el signo más claro de toda esta lista de que tu pareja te está poniendo los cuernos, especialmente si destaca por ser una persona sexualmente activa. Si tu esposo/a está teniendo relaciones sexuales con una tercer persona es normal que las ganas de tener sexo contigo hayan disminuido, ya que cuando llega a casa ya está saciado sexualmente.

Esto puede verse si se va a dormir antes que tú o se hace el dormido, te pone excusas como que está cansado o no se encuentra bien, o cuando por fin consigues hacer el amor con tu pareja, notas que lo hace desganado o por compromiso.

Se pone a la defensiva por cualquier tontería

Otra conducta que suelen tener las personas que engañan a sus parejas es estar más irascible de lo normal y que estallen hasta por las más mínima tontería. Por ejemplo, si resulta que te has molestado con esa persona porque ha llegado más tarde a casa de lo normal y ni siquiera te ha avisado, seguramente intentará darle la vuelta a la tortilla y hacer que te sientas culpable por enfadarte por algo así.

Tú y solo tú deberás ser quien tome la decisión de perdonar o no.

