Hay cuatro bolivianos entre los 18 prófugos más buscados de Argentina

En la lista de los 18 prófugos más buscados por la Justicia argentina se encuentran cuatro bolivianos acusados de abuso sexual, narcotráfico y prostitución, según datos difundidos por el portal Infobae.

Actualmente hay más de 45 mil sospechosos que el gobierno argentino intenta detener ofreciendo, incluso, recompensas a pedido de los jueces y organizando búsquedas.

Del total, hay 18 que están en lista de los más buscados para el área que se encarga de encontrar a los prófugos dentro de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del ministerio nacional que encabeza Aníbal Fernández, informa el portal.

¿Quiénes son los bolivianos?

Infobae recopiló la información y los delitos por los que son buscados:

1. Jorge Adalid Granier Ruiz , es boliviano y nació en 1979. Se lo busca por narcotráfico. Se lo acusa de haber co-organizado el transporte de 13 bultos envueltos en bolsas de tipo arpillera en que había 367 paquetes con un total de 389 kilos de cocaína. Esa carga iba en una camionera que fue detenida sobre la ruta 9. Se lo relaciona con el Primer Comando Capital (PCC) la organización criminal más importante de Brasil. Su especialidad es el bombardeo de cocaína proveniente de Bolivia desde avionetas en territorio argentino.

2. Tito Franklin Escobar Ayllón está prófugo desde el 24 de abril del año 2015. Es boliviano y nació en 1970. Cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal contra Manuela Ponz. El 18 de abril de 2015 Escobar Ayllón violó a Ponz en el interior de un vehículo taxi, marca Chevrolet modelo Spin. La mujer viajaba como pasajera y se había quedado dormida. Fue la pareja del violador quien lo identificó como el autor del crimen. Se ofrece una recompensa de $ 5.000.000.

3. Jesús Reynaldo Calvo Pedraza es boliviano y nació en 1984. Se lo busca por haber cometido tres hechos de abuso sexual. Calvo Pedraza se presentaba como médico especialista en cirugía estética y abusaba de sus pacientes durante diversos procedimientos médicos. Lo hizo en intervenciones simples y en tratamientos estéticos al aprovecharse de que sus pacientes habían sido anestesiadas por él mismo. Se escapó de Argentina en mayo de 2020.

Conozca a las otras personas prófugas de la lista: Raúl Martín Maylli Rivera es más conocido como » Dumbo «. Es peruano, nació en 1981 y se lo busca por ser el jefe de organización de narcotráfico que se instaló en el barrio Mugica de Villa Lugano. Además tiene cuentas pendientes por homicidio, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves y amenazas agravadas por el empleo de armas, entre otros. Se ofrece una recompensa de $5.000.000. Leandro Sebastián Martínez es argentino, nación en 1978 y está prófugo desde el 10 de enero de 2020. Lo buscan porque abusó sexualmente de su sobrina de 12 años. Fue la niña quien filmó la violación y lo denunció. Martínez es el marido de la prima hermana del papá de la víctima y tenía una relación muy cercana con ella, ya que tenía un hijo de su misma edad: la nena violada quedaba habitualmente bajo su cuidado. Se ofrece una recompensa de $ 4.000.000 Maximiliano José Espinillo es argentino y nació en 1983. Está prófugo desde el 10 de agosto de 2018. Aquel día fue condenado a seis años de prisión por haber abusado sexualmente de una menor de edad. Espinillo era que era primo y ahijado de la madre de niña, la violó desde que ella tuvo 5 años hasta que cumplió 13. Espinillo es reconocido como miembro de la barra brava del club Barracas Central. Se ofrece una recompensa de $ 3.000.000 Rodolfo Palacio Ramírez es paraguayo y nació en 1967. Se lo busca por el abuso sexual agravado cometido contra una adolescente de 15 años en la plaza llamada «Los Rateros» en San Justo, La Matanza, provincia de Buenos Aires. La violación de la menor fue dentro de un auto y lo acompañaba otro hombre que aún no fue identificado. Eduardo Sergio Gimenez es argentino y nació en 1977. Se lo busca porque está acusado de haber abusado sexulamente en reiteradas ocasiones de una niña de 8 años. Las violaciones se sucedieron enre 2008 y 2014. Para cometer las violaciones, según la acusación, tuvo la ayuda de la madre de la niña abusada. Diómedes Daniel Borlicher es argentino y nació en 1959. Está prófugo desde el 16 de marzo de 2015, por el femicidio de su esposa, Sandra Silguero. Borlicher mató a quien había sido su pareja durante 15 años. Habían tenido dos hijos y aunque separados compartían vivienda en el barrio San Benito de la ciudad de Corrientes. Borlicher mató a Silguero al aplicarle más de 50 puñaladas. Se ofrece una recompensa de $1.000.000 Jorge Martín Lemos es argentino y nació en 1996 . , Está prófugo desde el 13 de septiembre de 2021, por la tentativa de femicidio de su ex pareja, la modelo María Laura Martínez Waltos. La mujer había denunciado de manera reiterada hechos de violencia de género por parte de su ex pareja. Padeció diferentes tipos de hostigamientos, hasta que en una ocasión con su camioneta empujó el auto de la mujer hasta hacerlo chocar. Se ofrece una recompensa de $1.000.000 Paulo Roberto González es argentino y nació en 1958. Se lo conoce como «El viejo paraguayo» o «El pastor» y está prófugo desde el 26 de junio de 2020, por el homicidio de Fabiana Carolina Pérez. Aquel día en la localidad de González Catán, La Matanza, provincia de Buenos Aires, González -pastor evangélico- discutió con la pareja de la mujer asesinada. En un momento sacó una escopeta e intento matar al hombre pero falló y asesinó a la mujer. Se ofrece una recompensa de $1.000.000. Jonathan Manuel Molina es argentino y nació en 1978. Está prófugo con pedido de captura nacional e internacional desde el día 28 de abril de 2020. Se lo acusa de haber matado a balazos a Jonathan Cabana en una calles de la localidad de Maquinista Savio, Escobar provincia de Buenos Aires. Se ofrece una recompensa de $1.500.000. Rubén Darío Aranda Cáceres es paraguayo y nació en 1992. Está prófugo desde el 17 de julio de 2019 por el asesinato de José Salvador Rolón. El hecho sucedió en Villa Diamante, Lanús, provincia de Buenos Aires. Los hombres discutieron porque el asesino debía el alquiler del local propiedad de Rolón. Se creer que Rolón le dijo que abandonara el local y Cáceres lo asesinó de dos tiros en la cabeza. La víctima era padre de cuatro hijos, uno de los cuales estaba con él cuando le pegaron los tiros. Alexander Javier Jiménez Sáenz es chileno y nació en 1999 . Le dicen «Pokemon» y es buscado desde noviembre de 2021 por el asesinato del comisario inspector de la Policía de la Ciudad Claudio Escariz. Jiménez Saénz ingresó a la casa de Escariz en la zona de Parque Leloir, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, junto a otros cuatro hombres. Robaron pertenencias de la familia y Escariz quiso detener la situación: no pudo y le dispararon en el hombro, el tórax y en el abdomen. El policía murió días después. Nelly Guevara es boliviana y nació en 1979. Dese 2019 está buscada porque está acusada de facilitación de la prostitución agravada por abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas. Guevara cometió el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se ofrece una recompensa de $500.000. Yuniell Michell Guerra Fonseca es cubano y nació en 1982. Se le atribuye haber estafado a decenas de personas con la venta de paquetes turísticos al exterior. Utilizaba la empresa «Chocolate Tour» y decía ser representante de la firma Havanatur Argentina, dedicada a la venta mayorista de paquetes turísticos para viajes al Caribe. Guerra Fonseca vendió paquetes turísticos con destino a República Dominicana. Guerra Fonseca se había afincado en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde estafó a decenas de personas con viajes a Punta Cana. Emilio Alberto Rimoldi Fraga , es argentino y nació en 1941. Es un ex subcomisario de la Policía Federal que se encuentra prófugo desde el día 24 de abril de 2013, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militas de 1976. Se lo acusa de haber participado junto a otros policías federales del secuestro y la desaparición de militante de Montoneros en octubre de 1977 en la ciudad de La Plata. Se ofrece una recompensa de $5.000.000 Miguel Ángel Vera es argentino y nació en 1952. Está prófugo desde marzo de 2020. Como integrante del Ejército durante la dictadura se lo busca por estar acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Se ofrece una recompensa de $5.000.000.

