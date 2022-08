«Hay crisis de legitimidad en los dirigentes en la oposición»

Entornointeligente.com /

Nicmer Evans presentó al Diario Avance su proyecto

Recuperar la legitimidad y la legalidad de la dirigencia política de oposición en el país, potenciar las capacidades económicas de la nación y fomentar la escogencia de líderes éticos para el país, fueron algunas de las propuestas que presentó al Diario Avance el precandidato presidencial por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans.

¿Cuál es la aspiración de Nicmer Evans?

A pesar de que hasta ahora no hay unas primarias de oposición convocadas como tal, lo que hay es un anuncio de pretensión de primarias; que ha dicho Omar Barboza que se han trazado dos hitos, uno es que este año se ponga la fecha para este proceso y el otro es que las primarias serán de todas en 2023. Nosotros basados en esto, presentamos el nombre de Nicmer Evans con las intenciones de participar en las primarias representando al MDI, si las condiciones se dan para este proceso.

¿A qué condiciones hace usted referencia?

Lo primero, nosotros planteamos que las primarias no deben ser un proceso propiedad de alguien o de un sector, creemos que la Plataforma Unitaria es un espacio para poder iniciar un proceso como este, sin embargo, estamos convencidos que las primarias van más allá de la Plataforma Unitaria. Lo segundo, este proceso debe estar sustentado por la ética y no debe hacerse de él un carnaval electoral, sería vergonzoso ver un despilfarro de recursos en campañas electorales cuando el país exige resolver sus problemas. Lo tercero, creemos que las primarias deben hacerse en dos vueltas, una para escoger a la conducción política de la oposición y otra para escoger al candidato; actualmente hay una grave crisis de legitimidad entre quienes dicen ser líderes de la oposición.

¿Por qué cree usted que esta crisis?

Ninguno de quienes dicen liderar la oposición han sido electos, el último proceso electoral que reconoce la oposición se realizó en 2015 ya para el año 2022 esto carece de cualquier tipo de legitimidad y también de legalidad. Esta es una gran oportunidad para que la gente redefina los liderazgos de la oposición; es necesario no solo definir a los líderes, sino también nombrarlos.

¿Cómo sería un proceso de primaria en dos fases?

En una primera vuelta escogeríamos a los 10 o 15 miembros de la conducción política de la oposición y una segunda para elegir candidato. En esta segunda etapa considero que deberían estar máximo cinco nombres para ver quien queda como candidato. ¿Por qué no solo dos? Porque nos enfrentamos a la posibilidad de que se inhabiliten candidatos. Sabemos que nos mediremos en una contienda autocrática y ellos van a poner las condiciones que les dé la gana, y para que no nos agarren con los pantalones abajo hay que tener múltiples opciones.

¿Usted cree que en estas primarias debe participar el CNE?

No estamos de acuerdo, no creemos que el CNE deba desarrollar o participar en este proceso de elección. Si es necesario algún apoyo técnico, habrá que evaluarse y técnicamente habrá que justificarse, pero el padrón electoral debe estar en manos de nosotros porque así podremos incorporar a los venezolanos en el extranjero.

¿Cómo sería este tema de los venezolanos fuera del país?

Actualmente hay en el exterior solo hay inscritos en el CNE 107.000 votantes y hay más de seis millones de venezolanos fuera del país, cuatro millones de estos tienen la posibilidad de votar en las próximas elecciones. Si nosotros no logramos incorporar a la mayor cantidad de estos ciudadanos, muy difícilmente podremos generar la presión en el CNE para que el voto migrante sea incorporado para el proceso comicial del 2024.

¿Cómo deberá ser la actuación política de quienes se sumen a este proceso?

Yo creo que debemos garantizar la participación de todos y todas, pero no debe ser un capricho, debemos poder ofrecer algo al país. Si tú tienes tu proyecto para el país y cuentas con tu organización y crees que es pertinente participar, debes tener la oportunidad de hacerlo. Pero también creo que debemos tener coherencia moral y ética para poder participar.

¿A qué caso se refiere con esto de la coherencia moral?

Actualmente hay un caso que está en la mesa que el venezolano debe usar como filtro para decidir a quién dar su voto en unas primarias, este es el caso de Monómeros, no debemos permitirle el paso a la corrupción y aunque no somos quienes para juzgar quien es o no corrupto, si podemos exigir que los líderes que quieran participar en primarias demuestren que no están vinculados a este caso y hay factores de la oposición que tienen muchas cuentas que rendir a los venezolanos. La corrupción es intolerable tanto si proviene del chavismo, como también si viene de dirigentes de oposición.

¿Cómo valoras la decisión que se tomó en torno al oro venezolano en Londres?

El resguardo de los bienes venezolanos en el extranjero tuvo algún sentido, es más, quizás aún lo tiene; yo prefiero que el oro esté en manos de la oposición para que sea preservado antes de que lo maneje Maduro para dilapidarlo. El problema está en que en estos momentos también tenemos serias dudas sobre la legitimidad que pueda tener las personas que supuestamente están resguardando esos recursos, la legitimidad del gobierno interino cada vez se diluye mucho más; aunque en el extranjero es reconocido por muchos países, en Venezuela no le rinden ningún tipo de cuentas a nadie. Yo espero que este gobierno interino respete el llamado a elecciones primarias y que den un paso al lado, si deben hacerlo. El problema estará en cómo van a quedar estos bienes, es delicado, hay más de mil millones de dólares en oro en Reino Unido que deben traducirse en beneficio a los venezolanos.

«Venezuela, 20 puntos»

¿Cuál es el proyecto que presenta usted al país?

Tenemos planteamientos en varias áreas, el primero que queremos destacar es la división de poderes en el país y el desarrollo de la justicia justa; uno de los principales poderes del país es de los más vulnerados, aquí los jueces se designan a dedo y por tanto siempre deberán el favor al dedo que los nombró y eso deteriora e incrementa la impunidad del país. Estamos planteando la reconciliación social y no la reconciliación política, porque creemos que no es momento para esto porque es más complejo y si se puede recomponer el tejido social y esto es parte de nuestro proyecto. Para esto, no debe haber impunidad, ni para la corrupción y tampoco para la violación de derechos humanos.

A nivel económico, ¿Cuál es su propuesta?

Para potenciar el cambio que queremos en la sociedad, es necesario apuntalar un cambio económico. Nosotros hemos planteado este cambio a través de la construcción de un gobierno económico tripartito conformado por el Estado, los trabajadores y el sector empresarial en términos iguales para la construcción de un nuevo modelo inversión para Venezuela donde se desarrollen, entre otras cosas, el turismo que pasa también por la recuperación de los servicios públicos y para ello se necesita la repatriación de al menos el 10% de los capitales que se han fugado; también es necesario apostar por el desarrollo tecnológico.

¿A qué se refiere específicamente con la parte tecnológica?

Creo que debemos apostar al desarrollo de materiales como el coltán y el futuro tecnológico del mundo van a depender de este material, ya que en él se basa el desarrollo de computadoras, telefonía celular, servidores; creo que no debemos apostar tanto a su exportación sino más bien al proceso de industrialización de este recurso.

¿Cuál es su postura acerca de la producción petrolera?

Es fundamental, sobretodo recuperar la producción con una visión mucho más ecológica de la que ha tenido Pdvsa, donde no se exacerbe el nivel de producción de los barriles de petróleo, pero si generando un proceso que de reinversión de esta industria que nos permita apalancar la inversión en la recuperación de los servicios y el fortalecimiento del turismo.

